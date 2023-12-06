陸信評展望 穆迪砍至負向

信評機構穆迪（Moody's）5日宣布，將中國主權債信評等展望降至「負向」，顯示全球益發憂慮大陸債務激增。滬深300指數跌至近五年低點，但人民幣沒有太大波動，傳出當局出手阻貶。但專家指出，此次展望調降不大可能觸發基金的強制賣壓。

穆迪聲明表示，該機構將中國大陸的長期債信評等維持在A1，但展望由「穩定」降至「負向」，主要是更多證據顯示，北京當局將需提供更多財政支援，提供給負債累累的地方政府和國營企業，對該國財政、經濟體質，構成廣泛風險。

穆迪消息正式發布前數小時，此一訊息已在大陸社群媒體間流傳，滬深300指數午盤跌勢加劇，一度重挫1.9%，終場收在2019年2月以來新低，但人民幣卻安然無恙。

消息人士透露，大陸國營銀行當天持續支撐人民幣，穆迪發布聲明後，更加碼拋售美元阻貶，使人幣走勢持穩。但避免該國主權債務違約的保險成本，升至11月中旬以來最高。

穆迪表示，展望調整也反映出，結構性與持續性的中期經濟成長趨緩風險提高，及房地產業不斷縮減。該機構預料大陸在2024至2025年間，國內生產毛額（GDP）年增幅放緩至4%，2026至2030年間進一步放慢至3.8%。

東方匯理表示，穆迪的行動不會對大陸政府融資能力產生重大實際影響；瑞穗證券則說，評級展望下調不太可能逆轉大陸的發債計畫。

北京預料在12月中舉行中央經濟工作會議，替年度經濟政策定調，政府顧問呼籲替2024年設定穩健的成長目標，並祭出更多刺激。

分析師說，A1評等在投資等級債中仍算高，展望下修不大可能引發全球基金強制賣壓。另兩大信評機構惠譽和標普，都給予中國大陸債信A+評等，債信展望均為穩定。