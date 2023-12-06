憂車用尿素荒再起 南韓關切陸暫停出口

中韓自由貿易協定（FTA）第五次聯委會會議四日在北京舉行，雙方同意加速推動第二階段談判，並建立產供鏈熱線。此外，中方近期推遲向南韓出口尿素溶液，引發南韓擔憂「車用尿素荒」再起。據南韓官方新聞稿，韓方在會上強調這對供應鏈有負面影響，要求中方立即採取措施。

此次會議由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和南韓產業通商資源部通商交涉本部長安德根主持，是首次由部長層級展開對話。王受文因是國際貿易談判代表，屬正部長級官員。

據大陸商務部，雙方同意深化產供鏈合作，加速第二階段談判，並進一步建立雙邊出口管制對話機制和產供鏈熱線。

南韓官方發布，雙方同意啟動聯合研發項目，提高雙邊數位、綠色、新貿易領域相容性，同時推動服務和投資領域後續談判。韓方還要求中方，立即就向南韓出口尿素溶液海關手續延誤問題採取措施。

大陸海關總署上月底突然暫停中企對韓出口尿素溶液的通關流程，韓聯社報導，相關產品已完成出口審查，在裝貨階段被擱置。南韓產業通商資源部發言人崔南浩四日則稱，中方推遲出口是因國內供應緊縮，與政治無關。

尿素用途可分為化肥尿素及車用尿素，車用尿素是讓柴油車排放的廢氣達到環保標準的必要原料。南韓的車用尿素高達九成倚賴中國。