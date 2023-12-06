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阿里、滴滴大當機 美制裁效應？

聯合報／ 記者陳政錄林宸誼／綜合報導
大陸「滴滴出行」App日前系統故障，許多人因此搭不上車，嘆「全勤獎金沒了」。圖為福州市民使用該軟體叫車。 （中新社）
大陸「滴滴出行」App日前系統故障，許多人因此搭不上車，嘆「全勤獎金沒了」。圖為福州市民使用該軟體叫車。 （中新社）

由於美國對中國大陸晶片禁令升級，上月中，阿里巴巴宣布暫緩分拆雲端業務計畫。而在這半個月以來，阿里、滴滴、騰訊接連發生App大規模當機，三大網路巨頭紛出現系統崩潰，引發外界關注，美國對大陸科技封鎖效應是否開始顯現，影響到網路系統正常運作及民眾生活。

美國對北京科技制裁升級下，阿里巴巴上月十六日表示，「美國近期擴大限制先進計算晶片出口，給旗下雲智能集團前景帶來不確定性」，決定不再推進雲智能集團完全分拆；將加大對「阿里雲」投入強度，專注「AI＋雲計算」戰略，減少不確定性因素的不利影響。阿里原計畫分拆阿里雲，並於明年五月前上市。

除了阿里的雲端業務發展受阻，近期大陸網路巨頭系統服務頻頻出包。十一月廿八日，在大陸擁有超過四點五億用戶的網約車業者「滴滴出行」的App大當機，許多人一早搭不上車，苦嘆「全勤獎金沒了」，話題登上熱搜。「雙十一」隔天，大陸規模最大的雲端系統「阿里雲」也發生故障。據澎湃新聞，網友實測，範圍涵蓋阿里雲、阿里雲盤、淘寶、天貓等一系列阿里系應用。

十二月三日，「騰訊視頻」也出問題。據經濟觀察網，包括吉林、河北、江蘇、上海、福建等多地，都傳出騰訊視頻突然沒有會員服務了。

針對系統大當機，滴滴回應，是因「底層系統軟體」故障引起，而非網傳遭受網路攻擊。但滴滴未進一步說明，系統軟體究竟出了什麼問題。

大陸科技網站「集微網」指出，美方升級晶片禁令，很大程度衝擊大陸企業推進AI領域發展，大陸必須打造健全供應鏈，強化自主研發。

台灣資深產業顧問陳子昂認為，網路系統崩潰可能是流量暴增、駭客攻擊，或是官方整頓網路言論所引起。至於晶片禁令，美國已給科技大廠一年緩衝，大廠應有庫存。

網路攻擊 美國 北京

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