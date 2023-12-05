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罕見！特定款式得加價 小米14手機缺貨緊急加單40%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米14手機還在缺貨，緊急加單40%。中通社
小米14手機還在缺貨，緊急加單40%。中通社

《科創板日報》報導，據供應鏈多個消息來源透露，小米14系列手機缺貨情況尚未緩解，小米又緊急加單40%，加單為小米14全系列款式，並非鈦金屬等某個特定款式。

此前小米14手機傳出缺貨較嚴重的是最貴版本小米14Pro鈦金屬特別版，在12月4日，小米集團公關部總經理王化在轉發小米集團副總裁、中國區總裁王曉雁微博時表示，小米14Pro鈦金屬特別版正在補貨階段，並要求各大通路不得加價銷售。

消息顯示小米14系列手機缺貨的情況依舊沒有緩解的跡象，部份消費者若想要買到特定款式如鈦金屬特別版，甚至要加價才能買到，這是以往小米手機罕見的情況。

小米14系列是第一款搭載小米自研作業系統「澎湃OS」的手機，於10月26日晚發表，10月31日晚8點正式開啟首銷，以雷軍證實小米14銷量超過百萬支的時間點計，小米新機銷量突破百萬支用時一周，或創下大陸國產手機新紀錄。

值得注意的是，小米14的首日銷量甚至超過了iPhone 15Pro，同時也打破了京東最近一年來的單品銷售記錄。在發售僅10天的時間裡，小米14系列的銷量已經突破了144萬支，創下了小米高端旗艦銷量的新紀錄。

這款手機發表至今，「缺貨」已經成了最常出現的形容詞，小米董事長雷軍11月7日在微博與網友互動時稱，小米14系列銷量已超過100萬支，缺貨嚴重，正在催單。小米之家門店店員當日透露，目前已經是第三批補貨了，小米14Pro機型全線缺貨。此前11月5日，雷軍還在微博發文透露，小米14Pro鈦金屬特別版生產正在催單。

消費者 小米

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