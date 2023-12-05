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陳吉寧會晤微軟總裁 上海堅定不移擴大對外開放

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖左為美國微軟公司總裁兼副主席施博德，圖右為中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧。圖／取自上海發布微信公眾號
圖左為美國微軟公司總裁兼副主席施博德，圖右為中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧。圖／取自上海發布微信公眾號

中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧5日會見美國微軟公司總裁兼副主席施博德一行人。陳吉寧表示，上海要堅定不移擴大對外開放，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，加速建構與高水準開放、新技術變革相適應的監管體系

據上海市政府微信公眾號「上海發布」5日消息，陳吉寧於會面時指出，上海作為大陸改革開放的前沿陣地和深度連結全球的國際大都市，要聚焦建設「五個中心」重要使命，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

他提到，微軟是全球領先的科技企業，隨著上海城市數字化、智慧化、綠色化轉型向縱深推進，雙方深化合作的空間將更為廣闊。歡迎微軟發揮自身優勢，優化在滬研發創新布局，把更多數字技術和創新業務帶到上海，推動人工智慧技術更好賦能企業轉型升級，協同研究治理框架和標準規範，助力建設開放創新生態。

陳吉寧再說，上海將堅定不移擴大對外開放，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，加快構建與高水準開放、新技術變革相適應的監管體系，以發展環境的長期性、穩定性、可預期性和政策舉措的清晰性、可操作性，支持企業在滬實現更大發展。

而施博德則指出，微軟在大陸、上海的發展，見證了營商環境不斷優化提升。他並稱，對大陸未來充滿信心，在華發展承諾不會改變，將持續加大研發投入力度，深化與大陸夥伴務實合作，更好把握數字化、智慧化、綠色化趨勢，以人工智慧技術更好賦能基礎研究、產業升級和城市綠色低碳轉型，攜手開創更加美好未來。

上海 微信 美國

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