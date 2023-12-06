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陸工信部惠企減負 將推中小企紓困政策

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸工業和信息化部副部長辛國斌在4日舉行的第十二屆全國減輕企業負擔政策宣傳周電視電話會上表示，將進一步抓好惠企減負政策的實施落地，推動十大重點行業穩增長方案的貫徹落實，特別是圍繞其中惠企減負措施加大組織協調和督導檢查，確保企業得到實惠。同時，針對當前中小企業運行面臨的困難，要進一步謀畫發布新的惠企紓困政策。

新華社報導，今年以來，各部門加力落實推動經濟持續回升向好的政策措施，各地也結合實際發布了惠企減負措施。前10個月，大陸全國新增減稅降費及退稅緩費超過人民幣1.6兆元，大陸全國規模以上工業增加值同比增長4.1%。市場活力不斷激發，為穩住經濟基本盤發揮了積極作用。

會上發布的數據顯示，工業和信息化部會同有關單位實施清理拖欠企業帳款專項行動，建立投訴線索處理情況季度通報機制，推動化解違約拖欠中小企業款項1.06萬筆。

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