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裝備製造 將成安徽兆元人民幣產業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據安徽省政府新聞辦召開的記者會消息，今年1至9月，安徽裝備製造業營收達8407億元（人民幣，下同），同比增長21.6%。規上企業6124戶，較上年同期淨增長711戶。預計裝備製造業今年將成為安徽省十大新興產業中首個破萬億（兆）元的產業。

中新社報導，據了解，裝備製造業歷來是安徽省工業支柱產業之一，近5年年均增速15%以上。2022年，該省裝備製造業營收達9500億元，居中國大陸第7位，增速位居長三角、中部地區第一。其中，高端裝備製造產業營收約4300億元，占裝備製造業的比重提高至45%。 　安徽省經濟和信息化廳副廳長姚凱介紹，安徽確立了高端裝備製造產業7個重點發展的細分領域，包括工業機器人、高端數控機床、現代工程機械、軌道交通、航空航天、醫療裝備和智能成套裝備等。

工業機器人領域形成了「伺服電機－減速機－控制器－整機－系統集成－示範應用」特色鏈條；高端數控機床領域集聚上下游企業200餘家；現代工程機械領域涵蓋挖掘機、工業車輛、起重機等7大門類；航空航天領域從無到有，湧現出一批單打冠軍。

截至目前，安徽省高端裝備製造領域創建國家地方聯合工程研究中心12個、國家地方聯合工程實驗室3個、國家級企業技術中心25個。全省累計培育首台套重大技術裝備1908個。

姚凱說，1至10月新簽約、開工、投產項目1481個，總投資額5582億元。安徽將堅持集成創新與基礎支撐並重，加快打造中國重要的高端裝備製造產業集群。

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