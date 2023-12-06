遲福林：港灣聯動 加強陸與東協合作

海南自貿港與粵港澳大灣區融合發展論壇4日在廣州舉行，經濟學家、中國（海南）改革發展研究院院長遲福林在論壇上演講時建言，海南自貿港和粵港澳大灣區要實現優勢互補、聯動發展，打造中國大陸與東協全面戰略合作的重要樞紐。

中新社報導，遲福林說，隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）全面生效，東協在區域經濟格局中的地位明顯提升。海南自貿港與粵港澳大灣區的合作，關鍵是加強與東協的經貿合作。海南自貿港需要以兩個總部基地（中國企業進入東南亞的總部基地和東南亞企業進入中國市場的總部基地）建設為切入點，做好自貿港政策制度與RCEP的重疊，集成為面向東協的更加開放的政策體系，使海南自貿港在中國與東協的市場聯通、產業融合、規則銜接、要素配置中發揮樞紐作用。粵港澳大灣區需要依託廣東產業基礎，以及港澳在金融、貿易、商務與航運等領域的國際影響力，促進相關產業鏈向東協區域延伸。

遲福林建議，海南自貿港與粵港澳大灣區要在融合發展中形成與東協自由貿易的合力。要發揮海南自由貿易港地緣優勢與增值貨物免關稅政策等開放優勢，充分利用廣東9市產業優勢與港澳的國際化，共同開展對東協的經貿合作交流。海南要發揮其自由貿易開放政策優勢，在聯動發展中助力廣東企業擴大在東協的布局，從而拓展廣東對外投資貿易發展空間。

他還建議，兩地可推進農業、海洋資源等領域的產業聯動發展，探索形成「海南總部+珠三角基地」聯動發展模式，合作開展面向東協的投資布局。此外，加快建設瓊州海峽一體化發展示範區，盡快打通瓊州海峽兩岸經濟聯通的堵點，實現廣東與海南資源要素聯結、產業協同聯動。