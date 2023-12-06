全球AI企業3.6萬家 美、陸、英占逾半

畢馬威聯合中關村產業研究院4日發布的「人工智慧全域變革圖景展望：躍遷點來臨（2023）」報告稱，截至2023年6月底，全球人工智慧企業共計3.6萬家，中美英企業數量名列前茅。

中新社報導，報告稱，截至2023年6月底，美國人工智慧企業數量占全球總數的34%，中國大陸占比16%，英國占比7%，三個國家人工智慧企業數量合計占全球五成以上。

全球人工智慧領域獨角獸企業總數達291家，其中美國和中國大陸企業數量分別為131家和108家。

大陸人工智慧企業主要集聚於北京、廣東、上海、浙江等地，形成京津冀、長三角、粵港澳三足鼎立的格局。從人工智慧獨角獸企業來看，北京市有41家，位居大陸首位；上海市和廣東省人工智慧獨角獸企業數量列第二、第三位，分別有24家和23家。

從全球範圍來看，人工智慧企業數量已從爆發式增長轉入穩步增長的階段。從2017年開始，全球當年新增註册人工智慧企業數量逐年下降，從2017年的3714家下降到2022年的1106家。

大陸人工智慧領域企業密集誕生在2015年至2018年之間，約三分之二的人工智慧領域核心企業成立年限在5至10年，人工智慧領域新增註册企業數量在2017年達到峰值的528家後逐年下降。

另據新華社報導，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）秘書長格林斯潘受訪表示，中國大陸對全球經濟增長的貢獻高於其他主要經濟體。大陸經濟增長建立在工業生產、基礎設施和物流以及技術方面的優勢上，這意味著大陸在全球貿易和價值鏈中發揮重要作用。待順利完成經濟、產業、貿易等領域的結構性調整，大陸經濟未來將持續增長。

格林斯潘指出，大陸在電池技術、人工智慧和電動汽車等許多尖端行業處於領先地位，並且大陸經濟轉型升級持續推進，這些都預示著未來的持續增長。他表示，當前全球貿易格局正在發生變化，貨物貿易在下降，而服務貿易，特別是數位經濟相關的貿易正在增長。