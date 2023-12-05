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主權信用評級展望遭穆迪降為「負面」 陸財政部：感到失望

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國際信評機構穆迪5日對中國主權信用評級展望由「穩定」調整為「負面」。大陸財政部5日緊急回應，並表示「感到失望」。圖／取自大陸財政部網站
國際信評機構穆迪5日對中國主權信用評級展望由「穩定」調整為「負面」。大陸財政部5日緊急回應，並表示「感到失望」。圖／取自大陸財政部網站

國際信評機構穆迪5日對中國主權信用評級展望由「穩定」調整為「負面」，大陸財政部立即回應表示對此「感到失望」，情調中國大陸負債率低，地方債務處置有成效，且房地產對地方財政影響可控。穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂沒有必要。

大陸財政部表示，今年前三季大陸全國一般公共預算收入年增8.9%，預算支出年增3.9%；地方一般公共預算收入年增9.1%。「事實表明大陸經濟正在轉向高質量發展」。

大陸財政部稱，中國有強大的內需市場，就業物價總體平穩，疫情「疤痕效應」逐漸消退，經濟循環暢通，內生動力不斷增強，這些都將推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

對於穆迪報告特別提及地方債務的擔憂，大陸財政部指出，中國防範化解地方政府債務風險的制度體系已建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制，地方政府債務處置工作有成效。

官方數據顯示，截至2022年底，大陸全國政府債務餘額為人民幣61兆元，法定負債率（政府債務餘額與GDP之比）為50.4%，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家。

對於地方隱性債務問題，大陸財政部表示，目前已提出一籃子作法，包括三點：一完善常態化監測機制，二是堅決遏制隱性債務增量，三是穩妥化解隱性債務存量等。

穆迪關注房地產對大陸地方財政的影響，大陸財政部稱，已多措並舉支持地方財政平穩運行，包括積極安排中央對地方的轉移支付、督促地方加強資金統籌，優化支出結構，盤活存量資金，同時進一步完善地方稅稅制。

大陸財政部特別說明，土地出讓收入是地方政府性基金預算的主體，土地出讓收入是毛收入，收入減少的同時，也會相應減少拆遷補償等成本性支出。近年受房市影響，房地產相關稅收有所下降，但其佔地方一般公共預算收入的比重沒有大幅回落。整體來看，房地產市場下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的、結構性的。

穆迪5日表示，大陸使用財政刺激，以支撐地方政府與國營企業，對國家經濟構成下行風險，因此調降信評。上一次穆迪調降中國信貸評等是在2017年，當時評等由Aa3降至A1，原因在於整體經濟的債務可能實質增加，與其對國家財政的可能衝擊。當時是中國信評自1989年來首次遭到降評。

債務 房地產

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