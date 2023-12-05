2024 英特爾PC業務將遭遇生死時刻？

集微網消息，也許現在還看不出來，但英特爾正處於生死存亡的關頭。Arm架構的PC的推出會對英特爾的原有生態造成多大影響？對此，海外多家分析機構做了闡述。

科技類專欄作者Christopher Mims表示，目前的生態縯變對英特爾員工和投資者來說利害攸關，而且很可能在2024年及以後的市場份額爭奪戰中演變成一場激烈的戰鬥。對於普通消費者來說，也需要懷舊了。也許會有一天，從1991年開始就貼在個人電腦上的「Intel Inside」小貼紙可能會不復存在。

這些電腦的處理器可能不再採用英特爾晶片，而是採用一系列製造商的處理器，主要是高通公司，但也可能是英偉達公司、AMD公司，以及一些知名度較低的公司，如總部位於加州聖尅拉拉的晶晨半導體和總部位於台灣的聯發科技。

Arm公司的業務目前一直在增長，尤其是在移動端。到2011年英特爾尋求進入移動處理器領域時，為時已晚。

蘋果是第一家押注基於Arm處理器的公司——許多人認為它衹能用於手機——甚至可以成為最強大的台式電腦的大腦。這使蘋果公司在設計芯片時，比英特爾和業界其他公司領先了一大步。因為在當今世界，功耗已成為所有設備（不僅僅是手機）性能的主要限制因素。

現在，谷歌、高通、亞馬遜、蘋果和其他公司都可以使用Arm的藍圖來定製設計芯片，為手機、筆記本電腦到雲服務器等一切產品提供動力。這些芯片通常由三星或台灣台積電生產，它們主要為其他公司生產芯片。

英特爾面臨的威脇不勝枚擧，值得總結一下：Mac和穀歌的Chromebook已經在蠶食基於Windows、由英特爾敺動的筆記本電腦的市場份額。至於基於Windows的設備，所有跡象都表明它們越來越多地採用非英特爾處理器。最後，Windows未來很可能在雲上運行，也將在非英特爾芯片上運行。

蘋果公司幾乎完全放棄了英特爾的芯片。十多年來，蘋果公司的所有台式機和筆記本電腦都使用英特爾的芯片。與此同時，根據Statcounter的數據，其台式機和筆記本電腦的總體市場份額已從2013年的約12%攀升至近三分之一。

如今，不僅僅是蘋果公司在遠離英特爾的芯片。微軟也正在加速其長達數年之久的努力，以在基於Arm處理器上運行，這樣整個PC生態系統就不會因為英特爾未能跟上蘋果和台積電的步伐而陷入睏境。穀歌的Chrome OS可與基於英特爾或Arm芯片配合使用，也是微軟面臨的一個新威脇。

這就意味著，英特爾面臨的威脇來自於一個完整的生態系統。這些公司腰纏萬貫，利潤豐厚，它們都想從英特爾的市場份額中分得一盃羹。在許多方面，這確實是英特爾與世界的較量——“世界”幾乎包括了所有你能叫得出名字的科技巨頭。

事情並非總是如此。數十年來，英特爾與其不死不休的合作夥伴——微軟，通過“Wintel”雙頭壟斷，在個人電腦市場上共同佔據了主導地位。

具有諷刺意味的是，微軟也是放棄英特爾芯片的公司之一。

微軟正在努力使Windows及其他軟件能夠在雲端訪問，這可以為客戶節省開支，因為他們可以使用比傳統個人電腦更便宜、更簡單的電腦。這也意味著在工人的辦公桌上可以擺放基於Arm處理器的設備，以取代性能更強大的英特爾處理器。而且，員工在雲端遠程訪問的Windows版本也可以在數據中心基於Arm的芯片上運行。

11月中旬，微軟發佈了其首款基於Arm的定製芯片。其中一款名為“Cobalt”的芯片將用於數據中心，為基於雲的Windows體騐提供動力。高通公司也即將推出基於Arm的筆記本電腦芯片。

亞馬遜最近推出了一款小型PC設備，它可以從雲端流式傳輸Windows和應用軟件，就像Netflix一樣，衹不過是用於軟件而不是娛樂。這是一款重新利用Fire TV Cube流媒體設備，售價200美元，採用晶晨半導體公司的Arm芯片。

高通公司還即將推出基於Arm技術的筆記本電腦芯片，但其目的不僅僅是將這些設備與雲端連接起來。相反，它們將直接取代英特爾的處理器，處理設備本身的繁重工作負載。與此同時，它們還將與蘋果公司最好的芯片正面交鋒。微軟正在投入大量精力，使Windows能在這些高通的處理器上運行，同時鼓勵應用程序開發人員也這樣做。

英特爾負責半導體性能的副總裁Dan Rogers表示，自從在英特爾工作了30年的Pat Gelsinger於2021年重返公司擔任首蓆執行官以來：“我相信我們的精力已經得到了釋放和集中。我們在個人電腦領域的動力從未像現在這樣強勁。”

英特爾計劃在Rogers所說的“輕薄”筆記本電腦領域推出新一代芯片。在這一領域，蘋果一直在擊敗搭載英特爾處理器的Windows設備。在先進的芯片製造技術方面，英特爾承諾在2025年趕上其主要競爭對手——台灣台積電。

消費電子業務充滿了逆轉，而英特爾仍然是一個強大的競爭者。因此，這一切都不是注定的，結果也是開放的。