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中韓同意加快兩國FTA第二階段談判 深化產業鏈合作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中韓自由貿易協定第五次聯委會會議4日在北京舉行，會議首度升級至部長層級。（圖／取自大陸商務部網站）
中韓自由貿易協定第五次聯委會會議4日在北京舉行，會議首度升級至部長層級。（圖／取自大陸商務部網站）

大陸商務部消息，中韓自由貿易協定第五次聯委會會議4日在北京舉行，由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根主持會議。值得注意的是，這是該會議首度升至部長層級。雙方同意，深化兩國產業鏈供應鏈合作，推動中韓自貿協定高質量實施，並共同努力加快第二階段談判。

王受文因是大陸國際貿易談判代表，因此為正部長級官員。

大陸商務部表示，中韓雙方在會議期間共同審議協定項下貨物貿易、原產地規則、技術性貿易壁壘、經濟合作等領域實施情況，並就韓國跨境電商商品通關效率、電子通訊設備認證和部分農產品商品編碼歸類等問題深入溝通。

中韓雙方同意，將深化產業鏈供應鏈合作，推動中韓自貿協定高質量實施，並共同努力加快第二階段談判，使協定更好惠及兩國企業和人民。與此同時，雙方也同意由中韓兩國研究機構就中韓自貿協定的實施和進一步升級開展聯合研究。

另，中韓雙方就建立雙邊出口管制對話機制和建立產供鏈熱線交換意見並達成共識。

中韓自貿協定於2015年6月1日簽署，並於該年12月20日正式生效。雙方已九次削減降稅，預計2024年1月1日進行第十次降稅。

今年前兩個月，南韓對中國大陸曾出現51億美元貿易逆差，之後雖逐步改善，但根據大陸海關總署公布的數據，今年前十個月，南韓對大陸累計的貿易順差為90.66億元，對大陸出口較去年同期仍呈現雙位數衰退，年減21.7%，南韓自大陸進口則是衰退8.2％。

自貿協定 大陸商務部 南韓 中共

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