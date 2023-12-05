市場需求反彈 物流業活力增強

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會4日發布數據顯示，11月中國物流業景氣指數為53.3%，較上月回升0.4個百分點。中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，中國物流業景氣指數繼續保持擴張趨勢，東中西部三大區域呈現均衡增長，物流活躍度有所提升。

中新社報導，主要指標中，業務總量指數為53.3%，環比回升0.4個百分點。新訂單指數為53.4%，環比回升0.6個百分點，業務活動預期指數環比回落0.9個百分點，但仍保持在55%以上高位區間，近3個月來新訂單指數和業務活動預期指數均值分別為53.2%和57.6%，明顯好於上半年和三季度，表明物流市場需求持續恢復，行業活力增強。

從投入來看，11月份，物流領域固定資產投資完成額指數回升0.5個百分點，部分行業投資回升幅度較大，如鐵路運輸業、多式聯運行業和郵政快遞業固定資產投資完成額指數增幅近5個百分點。重點調研企業的用工招工崗位需求增多，11月份從業人員指數回升1.3個百分點。

綜合來看，目前物流市場需求正處於蓄力反彈過程中，新增業務、投資規模和從業崗位保持增長，後期增長動力穩健。

指數 物流 資產

延伸閱讀

物流延遲配送「8天後才到」 女大生打開包裹傻眼：水果全爛光

旗艦冷鏈桃園農業物流加工園區動土 部長：再提4年計畫

為純電718跑車先鋪路！保時捷升級德國祖文豪森廠並升級系統

海陸雙拼助力 長三角運貨量增

相關新聞

恒大清算聆訊 延至下個月

香港高等法院昨宣布押後（延期）中國恒大集團的清算聆訊（法庭聆聽各方陳述）至明年一月廿九日。同日，據大陸國家企業信用訊息披...

蔚來獲獨立造車資格

委託代工造車九年之後，蔚來汽車終於拿到獨立生產電動汽車的資格，分析認為，在汽車產能過剩、官方嚴控生產資格的情況下，蔚來汽...

上月新能源車銷量 創新高

中國大陸乘聯會昨（4）日表示，2023年大陸新能源乘用車發展優勢不斷鞏固與擴大，初估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬...

滲透率逾50% 將提前達標

大陸工信部前部長、全國政協經濟委員會副主任苗圩指出，新能源車對傳統燃油車的取代之勢已形成，大陸官方原制定在2035年新能...

中歐峰會周四北京登場 習近平將會見歐盟主席

繼11月舊金山「拜習會」，中國大陸外交部發言人華春瑩昨宣布，經中歐雙方商定，第24次中國—歐盟領導人會晤（中歐峰會）將於...

瑞銀：外商直接投資陸 逐步復甦

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）4日在上海發表機構觀點稱，中國外商直接投資（FDI）將逐步復甦。德意志銀行集團的研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。