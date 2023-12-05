市場需求反彈 物流業活力增強

中國物流與採購聯合會4日發布數據顯示，11月中國物流業景氣指數為53.3%，較上月回升0.4個百分點。中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，中國物流業景氣指數繼續保持擴張趨勢，東中西部三大區域呈現均衡增長，物流活躍度有所提升。

中新社報導，主要指標中，業務總量指數為53.3%，環比回升0.4個百分點。新訂單指數為53.4%，環比回升0.6個百分點，業務活動預期指數環比回落0.9個百分點，但仍保持在55%以上高位區間，近3個月來新訂單指數和業務活動預期指數均值分別為53.2%和57.6%，明顯好於上半年和三季度，表明物流市場需求持續恢復，行業活力增強。

從投入來看，11月份，物流領域固定資產投資完成額指數回升0.5個百分點，部分行業投資回升幅度較大，如鐵路運輸業、多式聯運行業和郵政快遞業固定資產投資完成額指數增幅近5個百分點。重點調研企業的用工招工崗位需求增多，11月份從業人員指數回升1.3個百分點。

綜合來看，目前物流市場需求正處於蓄力反彈過程中，新增業務、投資規模和從業崗位保持增長，後期增長動力穩健。