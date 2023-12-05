海口免稅購物金額 前11月同比增26%

海南海口海關12月1日發布統計數據：今年前11個月，海口海關共監管離島免稅購物金額407億元（人民幣，下同），同比（下同）增長26.1%。免稅購物人數623萬人次，增長59.6%；免稅購物件數4799萬件，增長4.5%。

中新社報導，離島免稅購物是海南旅遊消費的「金字招牌」，受疫情影響，2022年市場遇冷。今年前11個月，離島免稅市場呈現持續復甦態勢，購物金額好於2022年同期的322億元，恢復至2021年（442億元）同期的九成水平。

為促進海南離島免稅消費市場釋放消費新活力，今年海南省及海口、三亞兩市多次投放離島免稅消費券，拉動入島旅客消費。為提升升離島免稅消費便利度，海南自今年4月1日起新增「即購即提」、「擔保即提」提貨方式。其中離島旅客在購買單價不超過2萬元（不含）且在清單內的15類商品，可以按照每人每類免稅品限購數量的要求，選擇「即購即提」方式提貨。截至11月3日，海口海關共監管「即購即提」購物金額20億元。

離島免稅市場持續恢復，拉動海南復甦。海南省統計局貿經處處長林靜雲說，海南免稅相關的升級類商品消費持續增長。1月至10月，海南全省限額以上單位金銀珠寶類零售額同比增55.6%，鐘表箱包及其他日用品類零售額同比增長28.9%。