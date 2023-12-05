瑞銀：外商直接投資陸 逐步復甦

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）4日在上海發表機構觀點稱，中國外商直接投資（FDI）將逐步復甦。德意志銀行集團的研究報告亦指出，外資企業並未停止在華投資步伐。

中新社報導，中國官方數據顯示，今年1月至9月，中國吸引外商直接投資規模有所下降，但是仍處於歷史高位。

據CIO分析，外商直接投資下降既有周期性也有結構性因素，根據聯合國《2023年世界投資報告》，2022年全球外商直接投資下降12%至1.3萬億美元，其中發達市場降幅較大。儘管今年前三季度中國FDI規模有所下滑，但部分發達國家對中國的外商直接投資大幅上漲，尤其是加拿大、英國、法國、瑞士和荷蘭，今年1月至10月這五個國家對華投資同比分別增長110.3%、94.6%、90%、66.1%、33%。此外，今年1月至10月，中國新註册的外商投資企業數量達到41947家，同比增長32.1%。

「中國是一個不容忽視的市場，我們預計中國FDI將逐步復甦，並伴隨結構性變化」。

CIO認為，中國將繼續致力於進一步開放政策，如：放寬合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者（QFII/RQFII）的交易規則、建立更多自由貿易區、縮減外國投資准入負面清單等。在大眾消費、綠色轉型以及科技和產業升級的推動下，未來5年至10年中國經濟年增長率為4%至4.5%，這些新驅動因素應繼續吸引外商直接投資進入中國的服務業和高端製造業。

德意志銀行集團中國區首席經濟學家熊奕發布的研究報告說，2023年前三季度中國實際使用外資以及其他國家報告的對華直接投資均僅顯示較小降幅，表明外資企業並未停止在華投資的步伐。

他表示，中國主要貿易夥伴國所報告的對華直接投資情況顯示，儘管自2022年以來韓國、日本和德國對華直接投資有所下降，但與歷史平均水平相差並不大。今年美國還加大了對華直接投資。