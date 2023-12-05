滲透率逾50% 將提前達標

大陸工信部前部長、全國政協經濟委員會副主任苗圩指出，新能源車對傳統燃油車的取代之勢已形成，大陸官方原制定在2035年新能源車滲透率超過50%的目標，有機會提早十年在2025年或最遲在2026年實現。

苗圩出席第18屆中國汽車產業論壇表示，大陸汽車市場正經歷巨大變化包括總量和結構都是，智慧網聯汽車產業發展將成為轉型成功的標誌，但對於智慧汽車如何發展還有許多問題需要認真策劃和解決。

苗圩提到，大陸新能源車在2017年的銷量只有77.7萬輛，2022年銷量達到688.7萬輛，滲透率達到28.2%，提前三年超過「十四五」預定的20%目標，今年預計大陸乘用車市場新能源車滲透率將達到33%以上，新能源車對傳統燃油車取代之勢已經形成，原來制定2035年新能源汽車超過50%的目標，很可能在2025年最晚到2026年就會提前實現。