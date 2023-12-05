委託代工造車九年之後，蔚來汽車終於拿到獨立生產電動汽車的資格，分析認為，在汽車產能過剩、官方嚴控生產資格的情況下，蔚來汽車藉由銷售成績，獲得官方認可，或將成為小米汽車等後來造車者的仿效路徑。

大陸工信部車輛生產企業信用訊息管理系統顯示，大陸造車新勢力的蔚來汽車科技（安徽）公司赫然在名單之列，顯示蔚來取得獨立生產資格，至此，造車新勢力「蔚小理」三家業者都取得獨立生產的資格，此前蔚來汽車委託江淮汽車代工製造，汽車需要張貼「江淮汽車」的尾標。

而蔚來獨立取得資格或早有端倪。江淮汽車在10月底發布公告，公司擬通過公開掛牌方式轉讓部分資產。涉及乘用車公司三座工廠存貨、固定資產、在建工程、房屋建築物以及土地使用權及乘用車公司新橋工廠構築物和設備資產等，金額約人民幣44.9億元（約新台幣197億元）。

每日經濟新聞引述知情人士說法，江淮汽車資產轉讓中的兩家工廠，實際上就是江淮與蔚來合作的兩座工廠，即蔚來F1工廠和蔚來F2工廠，這兩座工廠均由蔚來汽車自建，但生產資格掛在江淮汽車名下，蔚來或將收購上述江淮汽車資產，進一步謀求獨立生產。

大陸官方自2015年7月開始緊縮生產資格發放，規定車企要取得電動車生產資格必須取得發改委的審批核准（業界稱大資質），與通過大陸工信部的管理規則考核（業界稱小資質）。

此外，申請的門檻也高，申請車企需要售出3萬輛車或者銷售額達到人民幣30億元，且所在省市的產能是飽和的才被允許新增產能。對大陸新能源車企而言，要能存活，除了在價格戰上存活之外，取得生產資質也成為另一條隱形戰線。

綜合陸媒報導，目前大陸新能源車企獲得生產資質方法不一：

一是車企獨立申請，比如哪吒汽車在2018年獲得工信部批准，但為數不多；二是併購資產，比如理想汽車、威馬汽車、小鵬汽車、拜騰汽車、電咖和零跑汽車等，均是以併購資產方式獲得生產資質，付出代價在人民幣5億元到12億元間；三是代工，比如蔚來2016年開始就和江淮汽車合作。蔚來汽車的模式或許成為小米汽車的仿效路徑。