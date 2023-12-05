恒大清算聆訊 延至下個月

香港高等法院昨宣布押後（延期）中國恒大集團的清算聆訊（法庭聆聽各方陳述）至明年一月廿九日。同日，據大陸國家企業信用訊息披露，恒大地產於十一月卅日變更工商資料，趙長龍卸任董事長，由梁偉康接任，但趙仍是恒大地產法定代表人和總經理。

香港高院昨就恒大的債務問題舉行清算聆訊，高院法官此前曾指出，如果恒大的債務重組未能達成共識，這可能是最後一次聆訊，即恒大可能被清算。

官方香港電台報導，恒大代表律師表示，公司方面要求延期聆訊，因為沒有債權人積極尋求恒大清算，並指有關方面將在這次聆訊延期之後的五周內，修訂重組方案建議。此外，清算申請人律師指出，他們不反對清算聆訊延期。法官宣布延期決定。

另據澎湃新聞，趙長龍於二○二一年八月接替恒大創辦人許家印，擔任恒大地產集團董事長。

公開資料顯示，今年五十九歲的趙長龍在一九九八年入職恒大地產，歷任開發中心總經理、總裁助理、副總裁，二○二一年七月調任恒大物業集團執行董事兼副董事長。

梁偉康在二○○三年入職恒大，歷任恒大地產總裁助理、區域公司負責人，目前還擔任恒大地產常務副總裁、中國恒大集團常務副總裁。