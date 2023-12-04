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小米汽車上市又近一步？不只申請首款汽車SU7商標 官網也上線

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米汽車現身新一期大陸工信部目錄，申報圖已經曝光，是一款動感十足的轎跑車，該車由寶馬iX的設計師李田原先生操刀。圖／大陸工信部官網
小米汽車現身新一期大陸工信部目錄，申報圖已經曝光，是一款動感十足的轎跑車，該車由寶馬iX的設計師李田原先生操刀。圖／大陸工信部官網

天眼查App顯示，小米科技有限責任公司申請註冊XIAOMI SU7商標，當前商標狀態為等待實質審查。此外，小米汽車官網現在已經可以打開了。這兩件事標誌著小米汽車距離上市又近了一步。

申請商標+官網上線，顯示小米汽車透過逐步釋放新車的相關資訊來為SU7的發表預熱，相信距離新車發表的日子不遠了。如無意外，小米的第一款車型將會是純電轎跑，當下的智界S7、極氪007等車型均為這一細分市場的熱門新車，估計小米SU7上市之後將要面對較為激烈的競爭。

騰訊網報導，不過小米汽車官網目前只是註冊了一個網址（https://xiaomiev.com/），具體的內容還在開發過程中。現在點進去只有一張小米官網的圖片，從中可以看到「小米自動駕駛技術首次亮相，目標2024年進入行業第一陣營」等資訊。

此前小米SU7申報圖已經曝光，該車由寶馬iX的設計師李田原先生操刀，在設計層面應用了時下流行的元素，整車簡練而富有運動感。它的長寬高分別為4997/1963 /1440mm，軸距3000mm，定位一款運動風格轎跑車型。

就在幾天前，小米汽車申請了電池及車身一體化結構新專利，摘要顯示，該電池及車身一體化結構包括車身和動力電池包，車身包括兩個門檻梁，兩個門檻梁沿車輛的左右方向間隔設置，每個門檻梁上均設置有電池包安裝部。

據瞭解，新車可能會提供基礎版、Pro、Max共三種版本，在配置等方面形成差異，比如雷射雷達等，這也是目前業內慣用手法。動力方面，小米SU7配備寧德時代的三元鋰電池，前後電機功率為220kW/275kW，也有弗迪的磷酸鐵鋰版本，搭載單電機，功率為220kW。

小米汽車現身新一期大陸工信部目錄，申報圖已經曝光，是一款動感十足的轎跑車，該車由寶馬iX的設計師李田原先生操刀。圖／大陸工信部官網
小米汽車現身新一期大陸工信部目錄，申報圖已經曝光，是一款動感十足的轎跑車，該車由寶馬iX的設計師李田原先生操刀。圖／大陸工信部官網

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