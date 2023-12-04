柬埔寨首相洪馬內會中共軍委副主席何衛東 加強中柬兩軍合作

柬埔寨首相洪馬內今年8月底上任後，積極與中共當局交流，除了訪問大陸，也頻繁和大陸官員見面。據新華社，洪馬內4日在柬埔寨金邊會見到訪的中共中央軍委副主席何衛東，前者表示，近年中柬兩軍關係不斷鞏固發展，希望未來繼續加強各領域務實合作。

據新華社，洪馬內說，柬新政府堅定支持「一個中國政策」，堅決反對外部勢力干涉中國內政，將繼續傳承柬中傳統友好。

他說，感謝中方在柬面臨困難時及時伸出援手，感謝中方對柬軍現代化建設的大力支持。 近年來，兩軍關係不斷鞏固發展，希望未來繼續加強各領域務實合作。

何衛東表示，中柬是真正的鐵桿朋友，兩國在維護各自國家穩定、促進繁榮發展的事業中相互支持，共同捍衛國際公平正義，為建構新型國際關係樹立了典範。

何衛東說，中方願和柬一道，維持各層級溝通、強化統籌設計、打造合作品牌、密切多邊協作，不斷鞏固拓展各領域務實合作，為攜手建構新時代中柬命運共同體作出新的更大貢獻。

據中方發布，訪問期間，何衛東還會見了柬埔寨人民黨主席洪森，與柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈舉行會談，就中柬兩國兩軍關係、國際形勢等交換意見。