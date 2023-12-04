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創歷史新高！陸乘聯會估：11月新能源車批發銷售94萬

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸乘聯會4日表示，綜合預估2023年11月大陸新能源車批發銷售為94萬輛，較去年同期上升29%季增6%。記者謝守真／攝影
中國大陸乘聯會4日表示，綜合預估2023年11月大陸新能源車批發銷售為94萬輛，較去年同期上升29%季增6%。記者謝守真／攝影

中國大陸乘聯會4日表示，2023年大陸新能源乘用車發展優勢不斷鞏固與擴大，並稱綜合預估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛，較去年同期上升29%，季增6%。另，今年1至11月測算的累計批發774萬輛，較去年增加35%。但，美國電動車大廠特斯拉11月大陸製電動車銷量卻顯示年減17.8%降至8.24萬輛，創下自去年12月以來的最大跌幅。

據中國乘聯會微信公眾號4日消息指出，2023年大陸乘用車市場熱度溫和上升，11月進入年末衝刺階段。11月新能源市場在新產品效應和價格的雙重驅動下有望達歷史新高，對11月整體車市強增長構成有力支撐。

乘聯會表示，各車企借助「雙11」宣傳以及月中廣州車展提升關注度，11月車市預計仍將維持相對較高景氣度。但，「雙11」期間市場反應較為一般，需求端相對偏冷，終端暫未展現銷售爆發的潛力。

然而，由於近幾年新能源車市場仍處於爆發成長到高速成長的持續上升期，新增長動能推動車市結構性成長，因此11月也是年內新高月度。今年是沒有新能源補貼的第一年，11月缺乏過去幾年補貼退出前的搶購刺激因素，因此上升走勢溫和。

對此，乘聯會稱，目前大陸汽車出口的海外市場環境仍維持良好態勢，近期大陸新能源乘用車出口持續走強，形成海內外新能源市場同步走強的特性。

乘聯會指出，2023年10月大陸乘用車市場，新能源銷量萬輛以上的17家廠商批發銷量佔總新能源乘用車全月銷量的88.8%，這些企業的11月預估銷量為84萬輛，以正常結構佔比預測11月大陸新能源乘用車銷售量在94萬輛。

不過，值得注意的是，從乘聯會數據來看，特斯拉11月大陸製的電動車銷量較去年同期下滑17.8%至8.24萬輛，這也是自 2022年12月以來的最大單月跌幅（當時年減21%）。但，陸製的Model 3和Model Y汽車的交車量比10月上升14.3%。

另，與特斯拉對比之下，反觀大陸新能源汽車龍頭比亞迪憑著品牌「王朝」和「海洋」系列等電動車及油電混合車，在11月時乘用車交車量再次創下新高，突破30.13萬輛，年增達31%。

此外，乘聯會綜合預估11月新能源乘用車廠商批發銷售94萬輛，年增29%，季增6%。今年1至11月測算的累計批發774萬輛，較去年成長35%。去年年底乘聯會預測，2023年大陸新能源乘用車銷售量為850萬輛，狹義乘用車銷售量為2,350萬輛，年度新能源車滲透率可望達到36%。

特斯拉 雙11 微信

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