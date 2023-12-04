恒大地產董事長換人 集團負債逾1.3兆元

根據大陸國家企業信用信息4日披露的信息，恒大地產集團有限公司於11月30日發生工商資料變更，趙長龍卸任董事長一職，由梁偉康接任。但趙長龍仍然是恒大地產集團的法定代表人和總經理。

據《澎湃新聞》及《每日經濟新聞》報導，趙長龍於2021年8月接替恆大創辦人許家印擔任恆大地產集團董事長。

公開資料顯示，今年59歲的趙長龍在1998年入職恆大地產集團，歷任開發中心總經理、總裁助理、副總裁、區域公司負責人。 他於2021年7月8日調任為恆大物業集團有限公司執行董事兼副董事長兼總經理。

梁偉康在2003年入職恆大，歷任工程部經理、恆大地產總裁助理、區域公司負責人，目前還擔任恆大地產集團常務副總裁、中國恆大集團常務副總裁。 他先前與許家印曾一起出席了恆大2022年保交樓新年開工動員大會，並在會上提到2022年要保交樓約60萬套。

截至2023年10月底，恒大地產集團涉及未能清償的到期債務累計約人民幣3,013.63億元（約合新台幣1兆3,256億元）。