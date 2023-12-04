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西北首台 阜康德陽心臟投產發電

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
新疆阜康抽水蓄能電站外景。圖／本報四川德陽傳真
新疆阜康抽水蓄能電站外景。圖／本報四川德陽傳真

東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）為大陸國網新源新疆阜康抽水蓄能電站研製供貨的首台機組，近日正式投產發電。

這也是大陸西北地方投運的首台抽水蓄能機組。阜康抽水蓄能電站位於天山深處，是新疆第一座大型抽水蓄能電站，主要作用是提高當地光伏、風電等新能源消納能力，維護電網安全穩定運行。

該電站總裝機容量1200兆瓦，「心臟」是4台套單機容量300兆瓦的抽水蓄能機組，全部由東方電機研製供貨，並承擔整組啟動調試任務，預計將在2024年全面投產。

根據新疆電網調度，阜康電站1號機組試運行期間，基本保持「一抽水兩發電」，即早晚6時用電高峰時發電，9時至下午4、5時進行抽水。

為趕在冬季用電高峰前投產發電，東方電機安裝調試服務團隊全程駐守現場，隨時待命，以確保機組穩定運行。

東方電機總部位於四川省德陽市，截至目前已構建起具有完全自主知識產權的抽水蓄能機組研發、設計、生產、安裝、服務、成套、調試、改造體系，抽水蓄能機組整體研製和調試服務水平達到大陸領先、世界一流水平。

新疆 團隊

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