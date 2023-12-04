CCF軟體大會開幕聚焦智能化 上海加速軟體業發展
上海市經濟和信息化委員會主任張英2日表示，上海將加快推動基礎軟體、工業軟體、行業軟體、平台軟體全鏈條發展，全面促進軟體產業高質量發展。
中新社報導，由中國計算機學會（CCF）主辦，中國大陸軟體領域規模最大、影響最廣的學術會議—CCF中國軟體大會（ChinaSoft 2023）2日在上海開幕。本屆大會聚焦「智能化軟體創新推動數位經濟與社會發展」主題，舉行包括學術、工業、教育及競賽四大類50餘場活動，吸引來自十個國家和地區的大學、科研機構、企事業單位2300餘位專家學者註冊參會。
中國科學院院士、復旦大學校長金力指出，軟體在人機物三元融合的萬物智能互聯時代扮演著重要角色，成為融合人機物要素、支撐社會經濟發展的新型基礎設施。他透露，目前，學校正圍繞AI for Science（人工智能驅動的科學研究）戰略開展前瞻布局和前沿探索，圍繞新型平台軟體開展特色化示範性軟體學院建設，希望面向智能化時代的新型基礎軟體及相關關鍵技術突破、培養高端軟體人才。
據了解，智能化軟體是數位經濟靈魂，為高效構建和運用該系統，基礎核心軟體的自主創新需求急迫。
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