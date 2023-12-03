華為車BU員工補償出爐：N+1+4並保有華為股票

華為公司日前與長安汽車簽約要成立新公司搶攻智慧汽車市場，華為公司的智慧汽車部門（簡稱車BU）將獨立分拆出來注入新公司，華為傳出已經開出車BU員工加入新公司的補償方案為N+1（N是年資+1個月的薪資），同時可保留華為內部股票，享有華為分紅。另外，與新公司簽約後，員工還可以再獲得4個月薪資的簽字費。

經濟觀察報報導，一位在華為車BU工作已超兩年的演算法工程師，不只是對「獨立」一事表示突然，談及新公司，其也感到前途未知。不過，對於上述補償方案，該車BU員工覺得「無可挑剔」。另一位入職華為車BU僅半年的新員工稱，目前官方還沒有明確說法，是否所有編制員工直接轉入新公司，她希望，「能開放一個自主選擇的渠道」。

接近華為車BU的人士透露，目前鴻蒙智行，也就是智選車，是車BU董事長余承東力推的項目，從華為獨立拆分出去的，更多是智慧汽車To B層面的相關業務體系，例如智慧駕駛、智慧座艙、智慧網聯、智慧電動、智慧車雲這樣的全棧式智慧汽車解決方案所涉及的技術和資源等。

余承東在11月28日下午舉行的華為秋季全場景新品發佈會上說到，一些華為車業務走向獨立運營，也引入投資，不只是長安汽車率先合作，與華為智選車合作的賽力斯、奇瑞、江淮、北汽也收到了股權開放邀請。余承東還抓住機會，向中國一汽集團發出公開邀請，歡迎中國有實力的車廠，比如一汽，來參與共建、共同打造最領先的、極致的智慧汽車解決方案的產品。說完，他不忘強調一句，幫助車企造好車，幫助車企賣好車，是華為堅定不移的方向。

顯然，要從華為體系分拆、獨立出來，車BU正迫不及待地向車企示好，基於新合資公司的股權投資可以形成更為緊密的關係。

比較特別的是，當年華為出售旗下手機品牌榮耀部門時，「接盤者」便是與榮耀緊密合作的30多家手機通訊代理商、經銷商，一經拆分，華為不再持有榮耀任何股份，甚至華為創辦人任正非還曾發文表示「不要藕斷絲連」。但當時的時空背景有避免榮耀被美國封殺的考慮，華為沒有持有榮耀的股份有其特殊性。

而今，華為分拆車BU，新公司的股權雖面向車企合作夥伴開放，但華為老員工強調，華為不會失去（新公司的）絕對控制權。