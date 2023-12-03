台股超車港股 港媒有異見

台股加權指數近日正式超越香港恒生指數，這是在1992年後台股、港股指數再度「黃金交叉」，但相近時間主計總處下修今年經濟成長率至1.42%，兩岸貿易總額也持續衰退。

對此，中國大陸學者分析，台股與兩岸經濟及關係動盪變化關聯已不明顯，不過大陸仍是台灣最大外貿市場，若兩岸經貿持續衰退，台灣經濟未來情景或更不樂觀。

民進黨總統候選人賴清德昨（2）日出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會，他提到近期台股超越港股的成績時說，台灣在產業轉型、經濟表現和民主成績，已經得到國際的信任，台灣是國際民主模範生也是經濟上國際優等生。

針對台股表現亮眼但今年經濟成長率預估值創近14年新低，香港新聞網2日報導，中國社會科學院台灣研究所研究員王建民表示，金融股市漲跌與實體經濟增減並非完全一致，尤其是美國川普政府上台後搞貿易戰、科技戰等，打破了原有的全球貿易格局和經濟規律。

王建民觀察，近年「台股與兩岸經濟及關係動盪變化的關聯已不明顯，而與美國經濟尤其是美股的變化非常一致」。

像是這次台股漲到17,000多點，便跟著美股有所增長。蔡政府上台後，台股隨美國經濟增長，從8000、9000點漲到18,000多點，漲幅更是明顯。

王建民認為，外貿在台灣經濟發展中扮演至關重要的角色，大陸仍是台灣最大出口與進口市場，不過近年兩岸貿易總額持續下跌。民進黨政府抵制兩岸交流與經貿往來，抗議兩岸服務貿易協定，特別是不開放旅遊，會對台灣經濟影響非常大。