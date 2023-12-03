中投主權基金 績效靚

大陸國家主權財富基金中國投資有限公司（簡稱：中投公司）發布的「2022年度報告」顯示，截至2022年底，中投公司過去十年對外投資年化淨收益率（以美元計算）為6.43%，超出公司董事會制定的長期業績目標26個基點，顯示業績表現位於各國主權基金機構中上水準。

上海證券報報導，該年報顯示，截至2022年底，中投公司總資產達1.24兆美元，超過挪威政府全球養老基金，成為全球最大的主權財富基金。

據報告，中投公司境外投資組合中，公開市場股票從區域類型分布來看，截至2022年末，美國股票、非美發達市場股票、新興市場股票及其他的占比，分別為59.18%、26.81%和14.01%。

分行業類型來看，截至2022年末，資訊科技、金融、醫療衛生、可選消費、工業是中投公司所持有的境外投資組合公開市場股票中，占比前五行業。

在境外投資組合的固定收益類型中，中投公司所持有的已開發主權債、新興主權債、公司債占比分別為52.75%、9.7%及26.12%。

投資策略上，中投公司2022年實施組合調整、策略優化，投資布局穩步推進，完成另類資產投資占比50%的資產配置目標，同時也展開氣候變遷、能源轉型等主題投資。

中投公司下設三子公司，分別為中投國際、中投海外及中央匯金。鑑於中投公司長期投資者的性質，中投公司董事會於2011年決定將投資考核周期延長至十年，以滾動年化報酬率作為評估投資績效的重要指標。