聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸萬向信託驚爆違約

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸地房產行業持續承壓，讓以地產業務占比較高的萬向信託爆雷。（中新社）
大陸地房產行業持續承壓，讓以地產業務占比較高的萬向信託爆雷。（中新社）

大陸又有信託業「爆雷」。萬向信託旗下健康教育2號、健康教育4號兩款信託產品募資總額達人民幣10億元（新台幣44億元），主要投向六盤水紅橋醫院項目，至今兌付收益逾期三個多月。

萬向信託隸屬大陸民營資本財閥之一的「萬向系」。公開資料顯示，萬向信託成立於2012年，位於浙江省杭州市，公司現有股東為萬向控股、浙江煙草投資管理公司、浙江省郵政公司、巨化集團、浙江省財務開發公司。

「萬向系」以汽車零部件起家，目前該集團業務發展成橫跨汽車、能源、房地產、金融、農業等產業，旗下擁有四家上市公司，金融業務幾乎囊括全牌照。隨著大陸地房產行業承壓，讓以地產業務占比較高的萬向信託爆雷。

證券日報報導，據多位投資人提供的「專案後續建設、營運方案（草案）」，萬向信託提出擬將兩件產品統一到期日，預計延長三年至五年，專案建成後引入資金受讓投資者20%的信託受益權。這也代表投資者本金或將面臨無法完全兌付的風險

今年7月，萬向信託始終向投資者指稱相關產品運作良好。而8月28日，萬向信託突然發布收益逾期公告，表示因計畫整體營運及銷售情況未達預期，延長健康教育2號產品六個月的存續期限，而健康教育4號產品無法向受益人分配本季信託收益。

對此情況，萬向信託對投資者表示，力爭在三個月內，提出專案後續營運處置方案。而在11月下旬，三個月期限即將到來之際，事件又生變故。萬向信託官網於11月24日發布公告，向投資者披露了「方案」，投資者普遍對該「方案」表示「無法接受」，違約風波由此發酵。

財聯社報導，萬向信託被爆違約，源自於投資者的維權活動。11月28日，數十位投資人聚集在大陸國家金融監督管理總局浙江監管局，舉報萬向信託旗下兩個產品未能如期兌付，質疑資金使用情況。

實際上，停止兌付的產品可能不只以上兩個。投資人提供的公告截圖顯示，萬向信託無法正常兌付的信託產品達數十個，風險正在累積。

信託 投資人 風險

延伸閱讀

中國大陸金融集團再傳爆雷 萬向信託違約逾43億元

80多歲中風失能老伯伯北市蛋黃擁多筆房產、獨子好賭月賠200萬 財產信託夢一場

中植爆雷／錢袋子破洞 財閥派系面臨退市

立委提案 促台銀成立職籃球員防賭基金信託

相關新聞

大陸萬向信託驚爆違約

大陸又有信託業「爆雷」。萬向信託旗下健康教育2號、健康教育4號兩款信託產品募資總額達人民幣10億元（新台幣44億元），主...

學者喊話 兩岸合作兩大產業

台灣內部對立已成為兩岸政治風險，因此學者建議台灣還是要與中國大陸保有產業連結，才能保有安全，並且指出兩岸彼此可以朝著電動...

陸物價觸底 可望擺脫衰退

大陸國家統計局將在9日公布11月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）。中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝於...

地方債增 恐衍生金融危機

中國大陸面臨房地產市場持續下滑等困境，外界關注2024年大陸經濟是否穩定。對此，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（2...

中投主權基金 績效靚

大陸國家主權財富基金中國投資有限公司（簡稱：中投公司）發布的「2022年度報告」顯示，截至2022年底，中投公司過去十年...

台股超車港股 港媒有異見

台股加權指數近日正式超越香港恒生指數，這是在1992年後台股、港股指數再度「黃金交叉」，但相近時間主計總處下修今年經濟成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。