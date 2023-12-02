兩岸產業合作契機 專家曝「這產業」

台灣內部對立，已成為兩岸政治風險，學者建議，台灣還是要與大陸保有產業連結，才能保有安全。學者並建議朝著電動車、智慧城市產業發展合作，而避開兩岸競爭性高的晶片產業。

統一證券首席策略專家呂宗達，在「2024年國際兩岸政經形勢評估研討會」指出，台灣內部對立，已成為兩岸政治風險，兩岸現狀就是嚴峻，但台灣的產業若想要趨吉避凶，可以關注大陸電動車，電動車將是大陸全力發展的新製造業。

呂宗達表示，做為世界第二大經濟體，以往A股股王是貴州茅台，「那代表大陸都是酒鬼嗎，從大陸的角度來想多沒面子。」但如果電動車的心臟、電池是大陸掌控，那電池製造商寧德時代若變成股王，代表未來的產業，可以由電動車取代房地產。

呂宗達提到，因為現在電動車的概念是物聯網、萬物相連，尤其華為手機的作業系統「鴻蒙」，實現萬物相連，車變成只是其中一個載體，將成為未來大陸一個亮眼的名片。

華南金創投資董事、資深產業顧問陳子昂指出，大陸是全球最大電動車市場，將成集中化趨勢，大陸電動車產業已經進入淘汰潮，「如今20%的企業握有9成以上的市場，有些企業單季銷售量不到千輛，所以在大陸買電動車，最好買排銷量排名前十名，後續才有維修保障。」

陳子昂還提到，兩岸電動車產業優勢互補，大陸的優勢在整車及系統，台灣則是晶片研究，尤其車用晶片強調品質、安全、可持續性，正是台廠強項，且台廠已躋身為特斯拉車廠的Tier 1供應商。因此陳子昂認為，兩岸產業合作新思維，大陸車廠在研發及 IC 設計等前期階段可邀台灣相關業者加入供應鏈，尤其新興應用場域與需求可以合作發展，這也是兩岸企業家峰會及台灣各工商團體努力方向。