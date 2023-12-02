台股超越港股台灣樂翻 港媒斥：台灣因兩岸卡關 更不樂觀

台股29日正式超越香港恆生指數，這是在1992年後台股、港股指數再度交叉，在國內被視為重要里程碑，但相近時間，主計總處下修了今年經濟成長率至1.42%，兩岸貿易總額也持續衰退。對此，大陸學者分析，台股與兩岸經濟及關係動盪變化的關聯已不明顯，不過大陸仍是台灣最大外貿市場，若兩岸經貿持續卡關，台灣經濟未來情景或更不樂觀。

11月29日台灣加權指數正式「超越」香港恒生指數，台灣的金融民族主義情緒瞬間高漲，台灣股民優越感突然爆棚。國內媒體和網紅瘋狂轉發這則好消息。民進黨總統候選人賴清德今天出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會，也提到近期台股超越港股的成績說，台灣在產業轉型、經濟表現和民主成績，已經得到國際的信任，台灣是國際民主模範生也是經濟上國際優等生，表示台灣堅持走自己的路一定會出頭天。

但香港新聞網今2日報導，針對台股表現亮眼但今年經濟成長率預設值創近14年來新低，中國社會科學院台灣研究所研究員王建民表示，金融股市漲跌與實體經濟增減並非完全一致，尤其是美國川普政府上台後搞貿易戰、科技戰等，打破了原有的全球貿易格局和經濟規律。

王建民觀察，近年「台股與兩岸經濟及關係動盪變化的關聯已不明顯，而與美國經濟尤其是美股的變化非常一致」，像是這次台股從一萬六千多點漲到一萬七千多點，便跟著美股有所增長。蔡政府上台的前幾年，台股隨美國經濟增長，從八、九千點漲到一萬八千多點，漲幅更是明顯。

外貿在台灣經濟發展中扮演至關重要的角色，大陸仍是台灣最大出口與進口市場，不過近年兩岸貿易總額持續下跌。王建民認為，民進黨政府抵制兩岸交流與經貿往來，抗議兩岸服務貿易協定，特別是不開放旅遊，會對台灣經濟影響非常大。

王建民並稱，蔡政府上任8年來，都以「重政治輕經濟」為執政路線，沒有採取一項對於兩岸經貿積極有效的政策，都是限制或設置關卡，「如果長期是民進黨執政，台灣經濟未來情景或更不樂觀」。他認為，台灣當局以「重政治輕經濟」為執政路線，永遠將「台獨」政權保衛戰放在第一位，所以兩岸經濟開放、合作和交流都不是重點，不僅沒有開放，反而設置了更多條條框框。

港股在1992年首次超過台股，當年恒指收在6470點，台灣股市加權指數則收在5459點，其後港股一直跑贏台股，直至1998年8月台指短暫超越恒指。不過在1998年後，港股一直未被台股超越，直至近日被台股超越。

不過，相對於港媒的報導，財信傳媒董事長謝金河有不同看法，他日前在臉書表示，這些年，很多人努力唱衰台灣，台灣卻默默向前挺進，尤其是2016年政黨輪替以來，台灣的加權指數從8000跑到18619，這是台灣整個產業、經濟體質的脫胎換骨。