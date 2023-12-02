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預測2024大陸經貿 學者：仍面臨房地產泡沫化等挑戰

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中信金控首席經濟學家林建甫。記者林宸誼／攝影
中信金控首席經濟學家林建甫。記者林宸誼／攝影

大陸今年面臨房地產市場持續下滑等困境，外界都在關注2024年大陸經濟是否穩定，不過中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊2日指出，2024年大陸仍將面臨房地產泡沫化、地方債償還高峰和中美關係挑戰。中信金控首席經濟學家林建甫也認為，大陸2024年仍面臨民眾信心不足、房地產市場疲弱、房地產及地方政府債務問題、民間投資需求低迷、資本外流、出口動能偏弱。

針對2024年房地產是否繼續泡沫，劉孟俊在政治大學國際關係研究中心舉辦「2024政經發展形勢研討會」指出，大陸目前採取市場降溫，推行債務重組；並推動重要改革，然而政策制定面臨困境，需要平衡結構穩定與結構改革。

林建甫則提到，大陸國家主席提倡「共同富裕」，打擊房地產是對的，讓老百姓把錢拿去投資消費，而不是全部投入房地產。

劉孟俊警示，2023年到2030年將是大陸地方債償還高峰，恐衍生本土金融危機。因為大陸近年地方債到期規模持續攀升，2023年地方政府債的到期規模約為人民幣 3.65兆元，年成長31.5%創歷史新高。劉孟俊點出，大陸地方政府部分是隱性債務，也就是未計入官方統計的債務，往往期限較短、利率較高，且償還來源不確定。

此外，劉孟俊表示，針對大陸銀行業的風險問題是源自地方債務難以化解，若大陸地方政府債務違約，將對金融體系產生重大衝擊，可能導致銀行擠兌和金融危機；地方政府債務違約將會影響經濟成長，進一步加深金融危機。

中美貿易戰問題，劉孟俊建議，建立中美之間互信，解決存在的貿易問題，在多個領域加強合作。林建甫則認為，中美貿易戰造成全球供應鏈重組，隨著美國企業重新評估依賴大陸工廠製造產品的風險，一些企業正在將業務，轉移到一個離本土更近的墨西哥。

林建甫舉麥肯錫全球研究院的一項分析為例，2021年，美國投資者在墨西哥收購企業和融資項目，投入的資金超過了對大陸的投入。

林建甫以法文DEJA VU（似曾相識）形容2024年全球經貿，那就是危機一再重複，也有很多的相似，像是地緣政治，經濟生產、消費與金融，是被決定才發展。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳表示，影響未來兩岸經貿的關鍵因素，短期而言，若台灣大選過後兩岸政治氛圍未有改變，則雙方經貿持續降溫幾成定局。

吳佳勳指出，長期來看，影響兩岸經貿走向的重要關鍵，取決於美中關係張力。但無論何種模式，都將實質削減兩岸經貿，未來兩岸經貿加速分流已成重要趨勢，預期明年過後兩岸經貿會迎來新的轉折點。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。記者林宸誼／攝影

房地產 債務

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