中國大陸金融集團再傳爆雷 萬向信託違約逾43億元

總部在浙江省的中國知名金融集團萬向信託驚傳爆雷，旗下健康教育2號、健康教育4號兩款產品募資總額達人民幣（下同）10億元（逾新台幣43億元），至今兌付收益逾期已3個月。

綜合中國媒體財聯社與證券日報今天及1日報導，健康教育2號和4號以股加債的信託方式募集資金，以闢建貴州六盤水紅橋醫院。

不過多位投資人表示，由於兌付收益至今已逾期3個多月，萬向信託改口，打算統一兩項產品的到期日，預計延長3年至5年，如此投資者本金恐將面臨無法完全兌付的風險。

報導說，萬向信託停止兌付的產品，實際上可能不只健康教育2號和4號，投資人出具的數據顯示，萬向信託無法正常兌付的信託產品達數十個，風險日益加劇。

萬向信託近年業績不佳，據公開資料，萬向信託去年營業收入、淨利均下降，其中營業收入8億6700萬元，年減40.65%；淨利為3億2700萬元，年減53.28%。

此外，萬向信託固定資產不良率續增，2020年至2022年分別為13.37%、42.90%、51.67%，業界分析，信託公司固定資產不良率飆升，浮現可能爆發信託產品違約風險。