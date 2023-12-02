快訊

初雪要來了？東北季風+水氣襲台 下周這天「高山有望降雪」

影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

中國大陸金融集團再傳爆雷 萬向信託違約逾43億元

中央社／ 台北2日電

總部在浙江省的中國知名金融集團萬向信託驚傳爆雷，旗下健康教育2號、健康教育4號兩款產品募資總額達人民幣（下同）10億元（逾新台幣43億元），至今兌付收益逾期已3個月。

綜合中國媒體財聯社與證券日報今天及1日報導，健康教育2號和4號以股加債的信託方式募集資金，以闢建貴州六盤水紅橋醫院。

不過多位投資人表示，由於兌付收益至今已逾期3個多月，萬向信託改口，打算統一兩項產品的到期日，預計延長3年至5年，如此投資者本金恐將面臨無法完全兌付的風險

報導說，萬向信託停止兌付的產品，實際上可能不只健康教育2號和4號，投資人出具的數據顯示，萬向信託無法正常兌付的信託產品達數十個，風險日益加劇。

萬向信託近年業績不佳，據公開資料，萬向信託去年營業收入、淨利均下降，其中營業收入8億6700萬元，年減40.65%；淨利為3億2700萬元，年減53.28%。

此外，萬向信託固定資產不良率續增，2020年至2022年分別為13.37%、42.90%、51.67%，業界分析，信託公司固定資產不良率飆升，浮現可能爆發信託產品違約風險。

信託 風險 資產

延伸閱讀

80多歲中風失能老伯伯北市蛋黃擁多筆房產、獨子好賭月賠200萬 財產信託夢一場

中植集團「官宣」爆雷 多名高層被捕 創辦人解直錕親屬在列

中植爆雷 「資不抵債」4200億 公開信向投資人致歉

中植爆雷／錢袋子破洞 財閥派系面臨退市

相關新聞

陸國務院要求打通關鍵堵點 加快內外貿一體化

大陸國務院總理李強1日主持召開國務院常務會議，會議指出，加速內外貿一體化發展是建構新發展格局、推動高品質發展的內在要求，...

預測2024大陸經貿 學者：仍面臨房地產泡沫化等挑戰

大陸今年面臨房地產市場持續下滑等困境，外界都在關注2024年大陸經濟是否穩定，不過中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊2日...

傑出台商獎／陳明璋：努力撥亂反正

台北經營管理研究院院長陳明璋表示，台商「逆勢而為」，雖情勢危險仍勇往直前。送走需要靈敏應對的2023兔年，馬上要進入20...

傑出台商獎 21人獲殊榮

「2023第十一屆傑出大陸台商獎頒獎典禮」1日在台北舉辦，共頒出九項大獎，有21位企業家代表獲獎。海基會前代理董事長、同...

大陸國家隊護盤 關鍵時刻出手再買ETF

上證指數昨（1）日在3,000點上方徘徊，在這一關鍵時刻，國家隊再次出手。據官媒《中國證券報》報導，有國有資本營運公司進...

A股殖利率逼近新高 上市公司大舉配息

大陸A股公司近年持續大舉配息分紅，報酬率持續提升，最新股息殖利率（股息率）達2.19%，逼近歷史性高位。歷史數據表明，A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。