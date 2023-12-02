美中台博弈／大陸經濟方案與政治承諾

拜登在拜習會前說，中國大陸「有真正的問題」，美國當然有其情報，因此判斷中國在拜習會態度會放軟，習近平會讓步；蔡總統近日也在訪談提到，中國領導高層此刻正因內部難題而不知所措，或許這不是其考慮對台發動大規模入侵的時機。

究竟是怎樣問題？許多人都提到年輕人失業率高，消費意願低，外有美國高科技「卡脖子」，內有房地產等著「引爆」，真正致命的是，外國直接投資大量減少，這意味著國際對陸經濟沒信心，也代表中國經濟越來越內捲；大陸今年第三季外來直接投資負債減少一一八億美元（約台幣三千七百億元），這是中國有紀錄以來首次出現此類季度負值。這意味著在陸經營的外國公司不僅不將其收益進行再投資，而且史無前例大量賣出現有投資，並將資金匯回母國。

日前來台的美國喬治華盛頓大學教授沈大偉指出，目前習近平面臨三個挑戰，首先是習的整肅，使大陸社會正瀰漫著混亂，大家都無所適從；第二是使所有事項都需要「安全化」，「這顯示他是一位非常不安全、不自信的領導人及政權，看到的是惡魔與敵人無所不在」，最後則是經濟正停滯與萎縮，地方債務高漲、出口下滑。

其實這三點互有關連，首先，貪汙雖然不好，「但卻是經濟發展必要的潤滑劑，可以有效率地加速成長，而反貪腐雖宗旨正當，卻會造成經濟停滯」；其二則是，習近平用安全來檢視所有面向，當然會將所有外資當成對陸威脅，竭力防止其「入侵」，視外商為間諜，要抓起來，這樣的「安全化」自然不利外資。

經濟振興方案 缺明確政治承諾

目前雖出台許多經濟振興方案，但沒有明確的政治承諾，最近兩個消息更加令人失望，其一是習近平在新冠防疫解封後，十一月底首次視察上海，大家希望能夠聽到習對經濟方案的政治宣示；其二則是期待中共能盡快召開三中全會，公開宣示黨的經濟政策。

習近平十一月廿八、廿九日先後視察上海期交所等單位，還主持召開「深入推進長三角一體化發展座談會」，並發表談話稱長三角要在推進「共同富裕」上先行示範，在「中國式現代化」走在前列。

習近平還強調，長三角要貫徹總體國家安全觀，統籌好發展和安全，盯住攸關國家和區域安全的科技、產業、金融等領域和重大基礎設施；新華社短短稿件中，一段就出現三個「安全」字眼。

習近平到上海考察，就是要進一步表達招商引資決心，還有人斷言，習近平此行後一定會推出更多新的開放政策，尤其等不了對等開放，必須先單邊開放，日前推出的對歐洲六國免簽只是第一步。

既要開放又要管制 裹小腳走路

現在中國經濟的當務之急，是迫切需要恢復的中外民間交往和外資投資信心，但習近平的話夾雜不清，未表達明確決心，還強調共同富裕，等於是提油救火，越說越糟。

十一月廿七日中共中央政治局舉行集體學習會議，聚焦加強涉外法治建設，目的也在營造有利的外部環境，習近平卻強調以下法治條件：法治同開放相伴而行，對外開放向前推進一步，涉外法治建設就要跟進一步。這等於是裹小腳走路，既要開放，又要管制，自我矛盾。

三中全會恐拖到明年 淪於形式

甚至原本有人期待，習的上海視察，可比鄧小平當年南巡的作用，但兩者的政治作用完全不同，鄧當時是明確的站在改革開放這邊，又擁有無上政治權威，「誰不改革誰下台」此話一出，江澤民等人望風披靡，但如今改革的油門、安全的煞車都在習近平腳下，踩了油門，不啻打臉自己，踩了煞車，發展速度快不了，責任也在自己。

同樣邏輯也發生在外界對三中全會的盼望上，雖然今年以來出台許多刺激經濟政策，但起色不大，於是市場轉而希望三中全會能就經濟改革發展出台政治決議。

三中全會近四十年來已形成慣例，都在年底、尤其是十月與十一月舉行，主旨都是經濟與改革，但十一月底召開的中央政治局會議，並未公布三中全會日期，看樣子今年不會舉行。

有人猜測要拖到明年才召開，這是由於黨內還未形成共識，仍在辯論中，但也有人對這種說法嗤之以鼻，認為現在除了習的意見，黨內不可能還有第二種意見，三中全會何時開也根本不重要，因為習已是第三任，也提出中國式現代化，十八大與十九大的經濟路線訂了，「十四五」規畫也規畫到二○三五年，「開也是開個形式」。

現在中國經濟困難，往往肇因於習近平的政治決定，像共同富裕或安全至上，但在中共體制下，政治經濟分不開，沒有政治承諾的經濟方案沒人相信，偏偏習近平又不願意自我否定，因此陷入矛盾，動彈不得。