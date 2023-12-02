傑出台商獎／陳明璋：努力撥亂反正

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導

台北經營管理研究院院長陳明璋表示，台商「逆勢而為」，雖情勢危險仍勇往直前。送走需要靈敏應對的2023兔年，馬上要進入2024龍年，雖然外界環境仍不看好，「沒有最壞，只有更壞」。相信只要有信心努力，就能撥亂反正。

陳明璋認為，獲獎台商非「隱形冠軍」能形容，說是道地「行業狀元」不為過，每位都是行業佼佼者，雖不見得是大企業，但每個企業都有特色。

陳明璋說，2023年台商面對疫後殘點、兩岸凍點、中美爭霸熱點、俄烏爭點、通膨寒點、美國升息苦點、以哈戰事混點、氣候變遷盲點、能源危機突點與大眾物資波動辣點等「十點」挑戰；同時還面臨到「五生不安二沒有」的窘境：生命不安全、生活不安、生存不安心、生計不安穩、生態不保障，以及沒有願景相隨、沒有未來盼望等。

陳明璋指出，台商是「根在台灣，枝連兩岸，花開亞太，果滿世界」。他統整台商有幾項精神：一是以雙腳逐利的「趴趴走」精神；二是「雙博士」，是賭未來機遇的「博」士，同時也是奮力的「搏」鬥之士。

他也對台商做出幾點期盼，包括：做到虛實整合的精準化管理、不斷在研發設計下功夫與轉型升級、在險峻情勢多方布局、樂觀以對、勿輕言放棄、積極補強「快狠穩準」等四方面、在「人文關懷」直追、兩代台商以諮商代替高壓統御等。

最後，他勉勵「copyright」應該倒過來變成「right copy」，大家都要模仿好的，如果商品有人模仿，代表有定價權，所以要做right copy持續領先。

台商 通膨

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