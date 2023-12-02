傑出台商獎 21人獲殊榮

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導
第十一屆傑出大陸台商頒獎典禮，海基會前代理董事長許勝雄(右九)、行政院前院長陳冲(右八)、台北經營管理研究院院長陳明璋(右七)，與得獎台商合影。記者蘇健忠／攝影
第十一屆傑出大陸台商頒獎典禮，海基會前代理董事長許勝雄(右九)、行政院前院長陳冲(右八)、台北經營管理研究院院長陳明璋(右七)，與得獎台商合影。記者蘇健忠／攝影

「2023第十一屆傑出大陸台商獎頒獎典禮」1日在台北舉辦，共頒出九項大獎，有21位企業家代表獲獎。海基會前代理董事長、同時也是獎項選拔委員的許勝雄致詞表示，台商正處於美中貿易戰新回合，加上兩岸關係低迷、俄烏戰爭與以巴戰爭的「不確定年代」，在最艱困的時刻更需要給予鼓勵與協助。

「傑出大陸台商獎」自2013年創立以來，目前邁入第十一屆，因應台商特性與轉型趨勢，本屆設有外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、轉型升級、接班傳承、創新經營、協會貢獻與兩岸貢獻。今年共有19家台商，共21位企業家得獎。

其中，優群科技股份有限公司董事長王朝樑、南京高崎電機有限公司董事長徐榕鋒獲得外銷傑出獎；東莞市富利豐食品有限公司董事長李文誠獲得內銷典範獎；太學（上海）醫療器械貿易有限公司董事長歐淑芳、海霆國際物流集團董事長戴治中獲得通路標竿獎；昆山保揚新型材料科技有限公司董事長楊昭福獲得ESG獎；

茂迪（馬鞍山）新能源有限公司總經理葉正賢、世大光電（東莞）有限公司總經理陳柏年獲得轉型升級獎；矽谷電子科技（東莞）有限公司董事長魏弘彥、廈門美美餐具股份有限公司董事長曾正堅及總經理曾惠君、曾譯寬、漳州東剛精密機械有限公司總經理林子銘獲得接班傳承獎；

東莞市鑫昌鋁製品有限公司總經理簡文彥、時碩工業董事長黃亞興、新日興股份有限公司董事長呂勝男獲得創新經營獎；惠州台商協會會長呂正一、寧波台商協會常務副會長何高昇、嘉善台商協會會長何宗憲獲得協會貢獻獎；莉葳藝術珠寶有限公司董事長鐘莉葳、文德藥業有限公司董事長朱茂男獲得兩岸貢獻獎。

獎項選拔主委、前行政院院長陳冲表示，台商能公平競爭得獎，也希望將來能有環境讓大陸台商經營得更好，成果能更為全世界所接受。

台商 俄烏戰爭

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