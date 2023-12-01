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續任海基會董事長 李大維：盼兩岸兩會能務實互動溝通

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
海基會1日下午舉行第12屆董監事第1次聯席會議，李大維獲董監事全數同意，續任海基會第12屆董事長。記者陳宥菘／攝影
海基會1日下午舉行第12屆董監事第1次聯席會議，李大維獲董監事全數同意，續任海基會第12屆董事長。記者陳宥菘／攝影

海基會新一屆董監事1日就任，並舉行聯席會議選舉新一屆正副董事長。會上，李大維獲董監事全數同意，續任海基會第12屆董事長，許勝雄、詹志宏及邱垂正三人續任副董事長。李大維表示，將善盡各項責任，讓海基會的業務順利推展。他也呼籲陸方不要設置任何的政治前提，讓兩岸兩會能夠務實互動溝通，一起為兩岸人民謀求最大福祉。

海基會1日下午舉行第12屆董監事第1次聯席會議，選舉新一屆董事長及副董事長。董監事全數同意由李大維續任董事長，並由許勝雄、詹志宏及邱垂正三人續任副董事長，同時由邱垂正兼任秘書長。本屆董監事則在10月召開的第11屆最後一次聯席會議上便確定全部續任。

李大維於會上致詞表示，今年是海基會相當忙碌的一年，過去受到疫情的影響而停滯3年的兩岸交流，在今年初開始逐漸恢復，海基會的業務量也達到7年來新高。而推動兩岸交流的最大目的，就是要增進彼此的了解，「降低敵意，減少誤判」，其中觀光旅遊是重要的面向。

他指出，目前我方已經主動釋出善意，明年將開放旅行業者組團赴大陸旅遊，基於對等互惠的原則，也基於交流的雙向本質，「我們呼籲陸方不要再設下層層的限制，能夠對等開放大陸民眾來台觀光旅遊，促進兩岸民眾更多的認識與了解」。

李大維表示，我國近來也在照顧大陸民眾上釋放更多的善意。就陸生納保議題，政府已宣布在台居滿6個月的陸生，能在明年2月後依規定加入健保，在此之前，政府也透過海基會提供陸生商業保險的補助。他呼籲陸方，不要再對學位生來台設限制，讓兩岸的青年學子有更多的學習與交流的互動，「兩岸青年就是兩岸的未來，增加兩岸青年彼此認識與理解，對於兩岸關係的正面發展有積極的意義」。

台灣將於明年1月舉行總統與國會大選，李大維強調，希望各方予以尊重，「不要進行任何的干預」。不管選舉結果如何，台灣都會有一番新的景象，海峽兩岸以及印太地區也將呈現新的局面。

李大維表示，自己在今年2月上任的時候就曾經說過，希望陸方能夠「以民為念、人民優先」，我們要再次呼籲不要設置任何的政治前提，讓兩岸兩會能夠務實互動溝通，一起為兩岸人民謀求最大的福祉。「明年台灣大選之後，冷冽的寒冬將逐漸遠離，也期盼兩岸共同迎接溫暖和煦的春天到來」。

今天是海基會第12屆董監事的第一次聯席會議，會議照例進行業務與財務的相關報告，並邀請總統府資政陳博志發表「中所得成因的陷阱和中國的現狀」專題演講。

海基會 李大維

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