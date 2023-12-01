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標普：陸明年城投債違約風險不高 但債務壓力仍大

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
國際評級機構標普（S&P）發表報告表示，大陸2024年城投債券違約風險不高。（微博照片）
國際評級機構標普（S&P）發表報告表示，大陸2024年城投債券違約風險不高。（微博照片）

國際評級機構標普（S&P）發表報告表示，2024年大陸城投債券違約風險不高，然而部分區域城投企業仍有債務壓力，銀行借款、票據、非標準債權融資等債務，展期或違約的風險恐在所難免，或較今年有所減少，但仍不可盲目樂觀。

城投債，又稱「準市政債」，是地方投融資平台作為發行主體，公開發行企業債和中期票據，其主業多為地方基礎設施建設或公益性項目。從承銷商到投資者，參與債券發行環節的人，都將其視為地方政府發債。

香港信報報導，標普指出，大陸當局推出一籃子化債政策及近期國債增發，緩解地方政府和城投企業的資金壓力，特別是在高負債地區效果較顯著，城投企業再融資環境得到一定改善。城投債息差收窄、發行利率下降，但不可忽視的是城投企業債務壓力仍然很大。

大陸新一輪特殊再融資地方債10月重啟發行，目前已有29個省區市完成發行或公布發行日程，總規模達1.38兆元（人民幣，下同），募資均用於償還到期的存量債務。

標普指出，根據測算，今年6月底，城投企業有息負債約為47兆元，城投企業短期有息負債約為13兆元，因此1.3兆元的特殊再融資債仍無法對其全部置換。

此外標普預計，2024年土地市場明顯好轉的可能性較低，部分地方財政仍有較大的平衡難度，高負債區域仍存在壓力。長期來看，隨著地方政府財政紀律更加規範，城投企業將面臨更加嚴格的監管。

標普 債務 風險

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