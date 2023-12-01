逾億美元外資 安徽目標百個
根據安徽省政府新聞辦召開的記者會消息，為進一步促進外資擴增量、穩存量、提質量，安徽近日發布具體實施方案，並提出具體目標—到2025年，1億美元以上外資項目達到100個，一批標誌性外資項目落地建設。
中新社報導，「安徽省促進外資擴增量穩存量提質量實施方案」（簡稱實施方案）近日由安徽省發展改革委等6部門制定發布。
「實施方案」除了上述發展目標外，提出到2027年，力爭安徽省利用外資規模翻一番（多一倍），製造業利用外資比重達到50%以上，高技術製造業利用外資占製造業利用外資比重達到55%以上，外資服務該省高質量發展顯著作用增強。
安徽省發展改革委副主任鍾嵐在當日記者會上介紹，實施方案圍繞擴大利用外資規模、優化外商投資服務、提升外商投資質量等方面。
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