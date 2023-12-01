保障中小企 陸出手打「老賴」

中國大陸官方出手打擊「老賴」。根據大陸國家市場監督管理總局消息，為解決日益嚴重的大型企業拖欠中小企業帳款問題，切實保障中小企業的合法權益，大陸國家市場監督管理總局開展打擊大型企業拖欠中小企業帳款專項行動（簡稱專項行動），將持續至12月10日。

中新社報導，據悉，總局將組織各地市場監管部門以「雙隨機、一公開」的方式對大型企業進行抽查，摸底數、出重拳、抓大案、嚴查處，重點檢查其年度報告公示訊息中逾期尚未支付合同情況是否真實準確。對於未按規定公示或隱瞞真實情況、弄虛作假的大型企業，將依法列入經營異常名錄，並通過大陸國家企業信用信息公示系統向社會公示。

2021年以來，大陸國家市場監督管理總局採取一系列措施強制大型企業向社會公示逾期尚未支付合同情況。通過此次行動，市場監管總局將摸清未主動公示的大型企業情況，加大查處力度。