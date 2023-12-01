湖南慢火車 助沿線農民帶貨

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
湖南公益慢火車7266次列車，日前停靠懷化麻陽車站。（中新社）
湖南公益慢火車7266次列車，日前停靠懷化麻陽車站。（中新社）

「從樹尖到舌尖，就在你我的屏幕（螢幕）之間……」11月28日，湖南懷化開往常德澧縣的7266次列車上，「春梅服務隊」直播隊員對著鏡頭推介地方特產冰糖橙。透過火車直播間，沿線眾多時令水果、土特產銷往各地。

「春梅服務隊」組隊在慢火車上直播，協助農民帶貨。 （中新社）
「春梅服務隊」組隊在慢火車上直播，協助農民帶貨。 （中新社）

中新社報導，7266次列車是穿行於湖南湘西武陵山區的公益慢火車，全程381公里，中途停靠站多為小站，平均10分鐘就停一站，9個多小時的車程共停靠36站。慢火車運送沿線居民往返城鄉趕集、訪友、求學、就醫、出行等，連接沿途一座座村莊，更搭建了一個便民的流動集市。

十年前，列車工作人員組建春梅服務隊，幫沿線農民「帶貨」。從最初通過熟人轉介銷售，到微信群、朋友圈推介，再到如今將直播間開到火車車廂，十年間，團隊共計為沿線果農銷售冰糖橙1000多萬斤，黃桃、西瓜、獼猴桃（奇異果）、香瓜、葡萄、金秋梨等時令水果及其他農特產品200多萬斤，總價值超過3000萬元人民幣。

「慢火車停靠站點多，方便乘坐，還有交通運輸優勢和獲客渠道優勢，每一個旅客都是潛在客戶。」春梅服務隊老隊長程雅婷介紹，最初，她就是在值乘過程中通過與乘客聊天和細心觀察，了解沿途老鄉及各地旅客需求，再幫忙對接購銷信息，介紹購貨渠道。

伴隨著公益助農，春梅服務隊吸引了愈來愈多愛心人士加入，從最初的幾人發展到如今40人的團隊，其中既有列車工作人員也有社會熱心人。直播隊伍就有十餘人，隊員帳號粉絲合計有80多萬，他們還不時受邀將直播間搬到果園帶貨。

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