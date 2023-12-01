瑞銀：新三駕馬車將拉動陸經濟

中國大陸經濟發展前景受關注，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆11月29日在一場媒體分享會上稱，從中長期看，大陸經濟增長將由消費支出、綠色轉型、技術創新和工業升級「新三駕馬車」拉動。

中新社報導，第一是消費支出（大眾消費）。她說，未來大陸中產家庭支出有望進一步提升。現在大陸人均GDP約12000美元，預計到2030年將達到20000美元左右，到2035年達到25000美元左右，這一態勢將推動大眾消費。

她並指出，預計未來服務型消費將會有更迅猛地發展；考慮到大陸60歲及以上人口占比已超過18%，未來銀髮經濟、養老相關產業和消費將有進一步上升空間；此外大陸電子支付行業也在迅猛發展，預計消費支出將成拉動經濟增長的重要支柱。

第二是綠色轉型。當前綠色轉型已成社會共識，大力發展綠色經濟亦成為新一輪潮流。例如大陸電動汽車銷量大幅上升，已成大陸經濟的強勁增長點。在她看來，除了電動汽車，未來綠色能源、綠色金屬等都將成為大陸經濟發展重要的推動力。

第三是技術創新和工業升級。胡一帆說，當前大陸研發支出穩步上升，關鍵技術不斷取得新突破，工業和製造業持續升級。今年大陸在製造業上的投資相當穩健，保持6%左右的同比增速。由此可推斷，技術創新和工業升級會在今後成為新的經濟驅動力。

此外，胡一帆預計2024年全球經濟增長將放緩，美國聯準會或將降息。明年全球經濟將呈現三大趨勢。

趨勢一：全球經濟增長放緩。「總體來看，2023年全球經濟比想像的更有韌性，預計2024年經濟將放緩。」胡一帆分析，預計今年美國經濟增速在2.5%左右，明年則將下降到1.1%、1.2%左右；預計歐元區今年經濟增速在0.5%左右，明年仍將保持此態勢。在美國經濟增長放緩之際，亞洲除日本之外的經濟體有望快速增長。在她看來，今年中國大陸完成5%左右的經濟增長目標不成問題，且大陸政策持續加碼有望提振明年經濟。

趨勢二：美國聯準會有望降息。數據顯示，今年10月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲3.2%，較9月的3.7%水平明顯放緩，低於市場預期的3.3%。美國通膨已有明顯下行趨勢。趨勢三：政治事件可能導致市場波動加劇，一方面明年是全球大選年，另一方面，明年一些地緣政治衝突如以巴衝突、烏克蘭危機仍會影響市場。