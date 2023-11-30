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深圳推電動車發展新模式

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

深圳市8部門近日聯合印發的《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施》提出，深圳市鼓勵創新「深圳總部+飛地生產」新發展模式，支持國際總部、研發及母工廠項目落地深圳，推動本地企業在市外飛地合作共建汽車產業園。

新華社報導，措施稱，深圳支持建設一批新能源汽車和智能網聯汽車產業園區，優化產業用地戰略空間儲備庫，提高工業空間利用效率，依託各區優質廠房資源，鼓勵汽車電子等產業實現「工業上樓」。

該措施把「增強關鍵技術研發創新能力」作為首要任務。

一方面，開展先進創新技術。深圳將支持圍繞先進動力電池、電機電控系統等電動化領域，雷射雷達、毫米波雷達、車載鏡頭、高精度地圖與定位領域，車用無線通信、雲服務終端等網聯化領域，操作系統、智能駕艙、電動化平台等共性基礎技術領域，以及汽車功能安全、信息安全等領域開展關鍵技術及關鍵零部件突破。

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