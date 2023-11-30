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周小川：加強數位支付隱私保護

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港金融管理局——國際結算銀行高級別會議歡迎晚宴27日晚間在港舉辦。多位金融界重量級人物出席，他們就全球經濟形勢、香港金融發展及數位貨幣前景等話題分別發表談話。

中新社報導，中國人民銀行前行長周小川圍繞中國數位貨幣的發展發表主題演講。周小川表示，支付系統的數位化和貨幣的數位化是一體兩面的概念，據他觀察，大陸約九成的零售交易已實現數位化，不再使用傳統的紙鈔及傳統的交易方式。他表示，剩下一成的工作主要是加強互通性以及在安全、加密和隱私保護方面制訂更高的標準和規則。 　　

周小川還提及大陸數位貨幣的雙層運營體系，其中，中央銀行是第一層，商業銀行、電信運營商和第三方支付網路平台公司等是第二層。周小川稱，該體系是一個通過相互競爭來提高服務水平、促進創新的體系。在此體系下，數位貨幣重視中央銀行的中心化管理，這既能提高支付體系效率，打破零售支付壁壘，還能促進不同支付產品之間的互聯互通。 　周小川表示，安全是數位貨幣發展需要關注的關鍵問題。大陸會加強監督數位支付的安全、隱私保護和互通性問題。 　　

國際結算銀行總裁卡斯滕斯表示，國際結算銀行在1998年於香港設立亞洲辦事處，並於2019年在香港設立創新樞紐中心，這都是因為看好香港在創新科技方面的發展潛力。時隔一年再次來到香港，他發現的經濟活動也恢復正常。

香港 隱私

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