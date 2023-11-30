黑龍江恆山石墨工業區 培育鑽石

在黑龍江省雞西市恆山石墨工業園區，浩市新能源材料有限公司的產品展廳內，一顆顆培育鑽石在燈光照耀下光彩奪目。這種培育鑽石是由組裝好的石墨合成塊，經過大型六面頂壓機的加工，在上千攝氏度以及特定的壓力環境下生成的。

新華社報導，「這種生產出來的培育鑽石，也就是人造金剛石，其原料是產自雞西的石墨。」浩市新能源材料有限公司副總經理林昆峰介紹，近年來，隨著培育鑽石行業生產技術成熟、產能提升，企業對原材料石墨的需求也在變大。

石墨是中國大陸優勢礦產，具有潤滑性、易導電、耐高溫等特點，是高科技發展必不可少的礦產資源。

雞西市是世界優質石墨主產區之一，2014年被中國礦業聯合會授予「中國石墨之都」稱號。

豐富的石墨資源吸引了企業在這裡落地生根。黑龍江哈工石墨科技有限公司依託石墨礦山資源優勢，致力於打造從石墨礦產開採到石墨初、深加工的全產業鏈條。

經多年發展，雞西現有石墨生產企業66戶，深加工企業占比達80%，形成了蓄能材料、密封材料、超硬材料、傳導材料、石墨烯材料等8個產業鏈條，製品涵蓋25個類別300餘個規格。

「雞西石墨資源儲量巨大，且50%以上為大鱗片石墨，在發展柔性石墨、耐火塗料、機械潤滑等方面，有著不可替代的優勢，更是生產天然石墨烯的優質原料。」雞西市石墨產業升級發展服務中心主任奚奇說。

目前，雞西年處理石墨礦石能力達750萬噸，精礦粉產能62萬噸，深加工製品產能61.5萬噸。2022年，雞西石墨精礦粉產量占大陸全國近40%，深加工製品產量年增速超過20%，高質量發展勢頭強勁。

產業的良性發展需要完善的標準體系支撐。自2016年成立以來，坐落在雞西的國家石墨產品質量檢驗檢測中心（黑龍江），制定並發布了20項黑龍江省地方標準。