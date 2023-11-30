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研究前沿熱度指數 美中領先全球
中國科學院科技戰略諮詢研究院、科睿唯安28日在北京聯合向全球發布的《2023研究前沿熱度指數》報告顯示，在十一大學科領域整體層面，美國的研究前沿熱度指數得分為207.71分，位居全球首位，中國大陸以135.81分排名第二，英國、德國、法國、義大利、加拿大、西班牙、澳洲和日本名列第三至第十位。
中新社報導，《2023研究前沿》報告當天同時發布，其遴選出2023年農業科學、生態與環境科學、地球科學、臨床醫學、生物科學、化學與材料科學、物理學、資訊科學等十一大學科領域的110個熱點前沿和18個新興前沿，並對重要前沿進行解讀。
以此為基礎，《2023研究前沿熱度指數》報告繼續採用研究前沿熱度指數，來揭示世界主要國家和地區在十一大學科領域的110個熱點前沿和18個新興前沿的研究活躍程度，觀察世界主要國家在這些研究前沿中的研究產出貢獻、影響力表現及競爭格局。
結果表明，美國在地球科學、臨床醫學、生物科學、物理學、天文學與天體物理學、數學等6個學科領域的研究前沿熱度指數得分排名第一，其他5個領域排名第二，表明其基礎研究活躍程度整體較強。
中國大陸在農業科學、生態與環境科學、化學與材料科學、資訊科學、經濟學、心理學及其他社會科學這5個學科領域均排名第一，在物理和數學領域排名第二，在生物科學、地球科學、臨床醫學、天文學與天體物理學領域分別排名第三、第五、第九和第八。
而在十一大學科領域的110個熱點前沿和18個新興前沿中，美國研究前沿熱度指數排名第一的前沿數為69個，占全部128個前沿的一半以上（53.91%）。中國大陸排名第一的前沿數為31個，占將近四分之一（24.22%）。
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