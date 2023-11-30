首屆鏈博會 鏈式思維協同發展

「打造現代農業產業鏈，讓田間到舌尖的距離更短」「把一朵棉花做極致，用一條鏈做好一個品牌」「用高效穩定的供應鏈實現高效高質的生產」…28日，首屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）上，各界圍繞一個「鏈」字展開熱議。

新華社報導，經濟發展環環相扣，產業鏈供應鏈是重要支撐點。如何「加」出協同發展「朋友圈」，怎樣減少供應鏈管理的風險？這些「鏈」上的「運算題」，展商、專家給出自己的答案。

不到40秒下線（產品完成生產線組裝）一台車——特斯拉公司副總裁陶琳用這個數據說明特斯拉上海超級工廠的製造效率。「上海工廠在開工當年就實現產品交付，三年多的時間內累計生產超過200萬輛電動車。」陶琳認為，這樣的速度源於與中國供應鏈的深度融合。

造一台車，要協同一條「鏈」。目前特斯拉上海超級工廠零部件本土化率超過95%，本土一級供應商超過400家。正是供應鏈的聯動，支撐了研發與生產的快速聯動。「與供應商全流程的密切合作，是做好製造的重要前提。」陶琳說。

28日，中國通用技術集團與GE醫療在鏈博會上簽約，雙方將在醫療影像數位化領域開展深度合作，聚焦智慧醫療推出更精準、更個性化的健康解決方案。在中國通用技術集團總經理陸益民看來，以鏈式思維推動協同發展，是打造全方位全生命周期的大健康產業鏈的關鍵。

從加大海外布局到與樂敦製藥等企業投資合作引進細胞培養基等技術，華熙生物不斷加快融入全球生物製造供應鏈產業鏈的步伐。「我們將借助鏈博會，加強與全球一流企業及更多合作伙伴的緊密連接，迎接更廣闊的市場和發展機遇。」華熙生物副總經理高亦說。

聚鏈成群、集群成勢。產業集群加快發展，更好發揮產業鏈供應鏈協同的「加法」作用。

這是武漢光谷光電子信息產業集群發展的寫照：通過上下游互相配合，大中小企業攜手融通、高效分工，在集群內形成了有效的供應鏈流轉，龍頭企業核心配套基本可就近解決，打造的光通信全產業鏈配套聯合體，帶動了100餘家上下游企業發展，產業規模超過人民幣千億元。

當前，數位技術快速發展，供應鏈運行模式迎來變革。做好數位技術「乘法」，賦能產業鏈發展至關重要。

中國國際電子商務中心電子商務首席專家李鳴濤認為，供應鏈數位化程度的加速將更好協同上下游資源、推動多領域融合、提升抗風險能力。