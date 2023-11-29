京東方擬投資逾2,700億元 建8.6代AMOLED生產線

大陸面板大廠京東方28日公告，擬在成都投資建設首條8.6代AMOLED生產線專案，該項目設計產能為月產3.2萬片玻璃基板，產品主要定位在筆記型電腦、平板電腦等高階觸控螢幕，主攻中尺寸OLED IT類產品。

公告指出，項目建設周期約34個月，總投資人民幣630億元（約合新台幣2,772億元）。專案公司註冊資本額人民幣380億元，其中京東方籌集資金人民幣199.99億元，重產一期籌集資金人民幣90億元，電子公司籌集資金人民幣90億元，項目總投資與註冊資本的差額部分透過專案公司外部融資解決。工程將分兩期分階段建設。

從項目建置的必要性來看，京東方認為，本次項目產品市場定位準確，具有廣闊的市場前景。隨著OLED下游各應用領域的顯示面板更新換代，市場規模持續提升。

根據Omdia數據顯示，2022年OLED筆記型電腦面板出貨量約600萬片，較去年同期成長19%。

同時，DSCC預測，2026年OLED平板電腦面板營收將超20億美元；在此期間，預計OLED平板電腦螢幕的出貨和營收的複合年均成長率約為49%和46%。

證券時報報導，基於OLED未來在IT類產品中的廣大市場空間，以及8.6代產線相較於現有的6代產線擁有更低的生產成本和更高的生產效率，三星顯示在今年4月3日於南韓牙山園區舉行的新投資協議儀式上，宣布將投資人民幣215億元建設8.6代OLE面板生產線，該產線計畫於2026年量產。