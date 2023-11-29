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事關590億存款...恒大告了恒大 要求母公司負責

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為中國恒大集團香港總部。（路透）
圖為中國恒大集團香港總部。（路透）

針對人民幣134億元（新台幣590億元）的存款質押，被銀行強制執行，恒大物業28日晚間發布聲明，啟動討回約人民幣20億元的存單質押擔保程序，並要求母公司中國恒大集團等負責。

第一財經日報報導，中國恒大29日在港交所公告稱，注意到恒大物業於28日發出的公告，內容有關附屬公司金碧物業，就人民幣20億元存單質押擔保被銀行強制執行一事，向包括本公司及三家相關附屬公司提出追償約人民幣19.96億元款項及暫計利息約人民幣1.5億元。

中國恒大表示，截至本公告日，公司及相關附屬公司未收到廣東省廣州市中級人民法院就金碧物業提出訴訟的通知。

每日經濟新聞報導，恒大物業全資附屬公司金碧物業，點名的責任方包括啟航金屬材料、廣聚源房地產開發、恒大地產集團貴陽置業、恒大地產集團及母公司中國恒大集團。

恒大物業方面要求責任方償還款項約人民幣19.96億元以及暫計利息約人民幣1.52億元，集團已於28日收到法院正式接受立案的通知。

今年8月，恒大物業在復牌後表示，暫未與恒大集團達成償還方案，對「人民幣134億應收款項」全額撥備。

恒大物業在審核2021年度財務報告過程中，發現恒大物業有約人民幣134億元存款被質押。

質押分為三組，第一組存單質押擔保人民幣20億元，第二組存單質押擔保人民幣27億元，第三組存單質押擔保人民幣87億元。而這次恒大物業向中國恒大追討的是首筆。

今年8月25日，恒大關於復牌指引的公告首次披露了中國恒大董事局主席許家印在其中的參與程度。質押事件中有一位涉案人員指稱許家印參與了質押安排，但許家印自稱沒有審閱與質押事件相關的文件，有簽署的內部審批文件也沒有明確指明與恒大物業有關。

許家印表示，他的簽署只是屬於一個流程。在恒大的業務運作上，簽字的領導需要高度負責各相關項目及事項。因此，就該質押擔保安排來說，相關文件報批到許家印時，他看了當中負責公司財務和資金領導的簽字，相信相關領導會對有關公司財務和資金的事情負責及把關。

恒大 人民幣 許家印

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