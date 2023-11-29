輸給瑞幸後坐不住了 星巴克也開始搞「AI新創」？

星巴克中國宣布轉型，不僅賣咖啡還搞AI新創。積極追求創新的星巴克，將如何在咖啡與AI結合中塑造全新市場風貌，重新定義消費者體驗？

近來，星巴克在大陸成立科創公司，專研AI開發的消息引起不少人關注。

公開資料顯示，11月8日，星巴克（中國）創新科技有限公司於深圳正式成立。這家由星巴克咖啡（開曼）控股有限公司全資持股的子公司，註冊資本高達2.22億元人民幣（約台幣9.8億元），業務範圍涵蓋軟體開發與銷售、人工智慧應用軟體開發、人工智慧理論與演算法軟體開發、物聯網設備製造、大數據服務、供應鏈管理服務等領域。

做為世界知名咖啡連鎖巨頭，星巴克正加強在大陸的技術和數位化發展步伐。

星巴克在北京的門店。取自中國星巴克官網

入局AI，星巴克比你想像得還早

對於長期關注星巴克的人來說，此次科技公司成立並不意外。今年（2023）8月，星巴克宣布在深圳成立星巴克中國創新科技中心，用於提升星巴克自身技術能力及數據基礎建設，驅動門市和多管道的數位化進程，預計未來3年首筆投資約15億元人民幣（約台幣66億元）。

2019年，星巴克曾推出自研AI系統「深焙」（Deep Brew），目前不僅鼓勵消費者投入使用，也一步步貫穿後端的營運。

早在2017年，於美國紐約曼哈頓舉辦的投資人大會上，星巴克就展示介紹了它的計畫：

利用人工智慧和雲服務來拉動銷售增長。時任首席戰略官的瑞安（Matt Ryan）表示：「我們會為消費者建立數位化建議的整套系統，這個先進的推薦系統將會把我們和其他競品區分開來，並在未來成為我們的核心競爭力。」

也正是在這一年，曾任職IBM、微軟的詹森（Kevin Johnson）接手星巴克。這個「科技控」新執行長，一上任就展開「數位飛輪」計畫，從點餐、支付、個人化與會員制等面向著手，全面提升星巴克數位化布局。

本月，星巴克（中國）創新科技有限公司的成立，是星巴克在全球範圍內進行科技創新的重要一步。而將公司選址在大陸，並讓星巴克中國的CTO羅金鵬擔任法人，也被看作是持續拓展大陸市場的重要戰略。

咖啡公司變科技公司？

雖然「預謀已久」，但星巴克此番成立科創公司，可能會給一些人帶來疑問，難道這意味著星巴克就此徹底轉型，不賣咖啡改賣軟體了嗎？

其實，星巴克的AI布局，不僅依然為了賣咖啡，還是為了賣出更多、更優質的咖啡。

以「深焙」系統為例，這個AI小傢伙像個私人管家，能為消費者提供極具個性的訂製服務，還能根據門店情況適時引導消費者的需求。

若是在「抖音」上刷到別具一格的「巴西莓涼飲」「熊熊軟糖飲」「Twix星冰樂」，別覺得意外，這些多樣化客製化「隱藏」訂單，都可以通過「深焙」實現定制。

根據星巴克官方披露的訊息，它也會依據天氣溫度、顧客的咖啡消費偏好、配合門市忙碌狀況推薦不同飲品，如引導消費者在夏季嘗試星冰樂，或選擇更高階的單品咖啡豆。若顧客過去只點熱咖啡，深焙會推薦冷飲，讓顧客熟悉更多產品。

如果週一早上咖啡店忙不過來，系統還推薦顧客外帶美式咖啡，降低店家準備的時間。

另外，追蹤交通狀況與顧客距離，為店員提供製作參考、收集顧客點單偏好，優化飲品種類與菜單、計算不同區域的消費、車流與競爭對手，確定門店選址，都是「深焙」的份內職責。

星巴克的智慧點單小程式。取自中國星巴克官網

近四成的訂單來自數位化

在單一門店內，它能夠優化門店勞動力分配、管理門店庫存，在整體經營戰略上，它會分析不同國家和地域的經營情況，讓主管把精力先放在有潛力地區的營運上。

有了「深焙」後，星巴克將近四成的訂單來自數位化，會員營收貢獻超過50％。

實際上，通過AI和數位化賦能，星巴克正一步步改革傳統門店，增加小型店、外帶與提貨業務，著力打造以線上平台與會員服務為主導的「第四空間」，並以此做為未來發展轉型的主要方向。

業內人士分析指出，未來，星巴克的AI系統和自研軟體，可能不僅將用於個性化促銷、跨管道產品開發、門店規劃、動態數位菜單、優化機器維護，還將進一步在行動應用、庫存管理、排程優化、數據建模以及供應鏈管理上發揮更大作用。

星巴克曾在2022年9月公布「中國2025戰略遠景」，希望在2025年實現在中國大陸開出9000家店的目標。

最近發布的2023財年第4季及全年財報則顯示，星巴克在大陸市場年收入30億美元，門店數超過6800家，下半年收入比上半年增長了20％。

可以看到，即使受到經濟復甦壓力和諸多新銳咖啡品牌的衝擊，星巴克仍保持著自身強勁發展勢頭。

這不禁令人聯想到星巴克創始人霍華．舒茲（Howard Schultz）的名言：「我們都需要學習，我試著比以前更好奇。」

學習、創新、與時俱進，正是星巴克做為全球最大咖啡連鎖品牌的祕密。

（本文出自2023.11.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）