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長安後吉利入局 蔚來換電體系將開拓營運車市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸車企吉利29日與蔚來簽署了換電戰略合作協議。（蔚來官網）
大陸車企吉利29日與蔚來簽署了換電戰略合作協議。（蔚來官網）

大陸車企吉利29日與蔚來簽署了換電戰略合作協議，雙方將在換電電池標準、換電技術、換電服務網路建置及營運、換電車型研發及客製化、電池資產管理及營運等多個領域展開全面合作。

吉利成為長安汽車之後，第二家和蔚來在換電領域合作的企業。

第一財經日報報導，蔚來和吉利將透過「共投、共建、共享、共營運」模式，有效合作存量站點與新增站點，搭建更大規模、統一性的換電網路。

雙方將攜手打造「私家車」與「營運車」兩大換電標準體系，為不同需求的用戶提供更便利、完善、有安全保障的服務。

在這次合作之後，蔚來的換電體系從服務普通用戶，走向同時服務私家車和營運車兩端。先前，吉利旗下易易互聯在營運車輛市場深耕多年，正積極在更多城市拓展服務。

除了蔚來外，東風汽車、上汽集團以及寧德時代等在換電領域也有所布局，但換電站數量和蔚來相比有較大差距。

蔚來在大陸共建成換電站2,103座，充電樁數量超過2萬根，覆蓋全大陸306座城市。蔚來充電樁對所有新能源用戶開放，已累計超過110個品牌，提供近3,000萬次服務。

此外，蔚來主導制訂了10435、10436和33025三項換電行業標準，深度參與10434和33004兩項標準編制。蔚來目前已取得換電相關專利超過1,600項，累計參與換電標準編製超20項。

在近期舉行的內部會上，蔚來董事長李斌表示，換電是蔚來巨大的先發優勢，目前已經到了面向全行業開放的時刻，除了長安以外，有4到5家在談。

蔚來的三代換電站，日均60單換電可達到盈虧平衡，目前蔚來已經有20%左右的換電站達到這個標準；隨著長安、吉利等車企加入蔚來換電網路，以及新增的營運車市場，蔚來補能體系將成為面向社會的公共設施，業務規模也進一步提升。

目前，換電和快充兩款新能源車的補能技術路線仍存在較大爭議。從布局來看，近期，理想、福斯等車企均加大了快速充電樁的布局速度，華為也在29日公布了野心勃勃的充電樁建站規劃，預計到2024年底，建成10萬根600kW全液冷快充樁。

同時寧德時代、蜂巢易創等動力電池企業，也推出4C或以上的高倍率電池，搭配800V電氣架構車型，滿足車端快充的技術需求。

但隨著電動車及補能設施保有量的持續提升，以及超快充技術的應用，電動車補能對電網產生了較大的挑戰。

「現在平均500戶小區，小區最大的功率容量是1000kW。在小區裡建造一個500kW的快充樁，小區一半能源需要分配給一輛車用。」特來電董事長於德翔認為，隨著大規模電動車的發展，簡單的快充和無序充電將對電網帶來巨大的威脅。

相較之下，換電補能速度仍優於高壓快充。蔚來、上汽等換電速度均在5分鐘以內，而在4C電池、800V電氣架構下，高壓快充補能至80%最快仍需10分鐘左右的時間；此外，換電站具備儲能屬性，可參與電網的整體調節。

寧德時代 網路 專利

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